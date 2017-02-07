В Иркутске будет запрещена парковка на улице Декабрьских событий

В Иркутске с 27 февраля будет запрещена парковка на левой стороне улицы Декабрьских событий на участке от пересечения с ул. Ямская до ул. Тимирязева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Данные меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения, а также уменьшения количества транспортных заторов в центральной части Иркутска.