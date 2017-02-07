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С 1 января предельная величина базы для исчисления страховых взносов увеличена

С 1 января 2017 года предельная величина базы для исчисления страховых взносов увеличена. Для взносов на социальное страхование она составляет 755 000 руб., для взносов на пенсионное страхование ― 876 000 руб.

Действие тарифов страховых взносов для основной категории плательщиков в размере 30 % + 10 % (свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование) продлено до 2019 года включительно. Соответствующее положение установлено Федеральным законом от 28.12.2016 № 475-ФЗ «О внесении изменений в статью 105.14 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Отдельные категории плательщиков в 2017 году продолжают начислять страховые взносы по пониженным тарифам. При этом действие пониженных тарифов для ИТ-организаций в размере 14% продлено до 2023 года включительно.