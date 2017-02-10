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Кризис заставляет российских работодателей прибегать к услугам фрилансеров на 25% чаще

Почти 15% компаний успешно работают с фрилансерами и планируют в текущем году увеличить число внештатных подрядчиков на четверть. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Чаще всего для компаний удаленно работают дизайнеры и верстальщики (37%), на втором месте находятся копирайтеры и переводчики (33%), на третьем – разработчики (29%), четвертое занимают программисты (22%). Еще 13% организаций заявили о своих намерениях привлечь внештатных сотрудников в самое ближайшее время, говорится в ответах сотрудников HR-служб 75 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год, опрошенных «АльфаСтрахование».

Аналогичные исследования в рамках проекта ВШЭ среди 12,5 тыс. фрилансеров показали, что они чаще всего занимаются дизайном и графикой (44% опрошенных), удаленной разработкой и поддержкой вебсайтов (34%), копирайтингом (21%), программированием (18%), рекламой и маркетингом (11%), а некоторые из них совмещают эти профессии.

Работодателей привлекает пять основных плюсов при работе с фрилансерами: возможность нанимать специалиста на короткое время за меньшие деньги, экономя на социальном пакете (75%), быстрота поиска (53%), невысокая стоимость (52%), следует из материалов интернет-портала Free-lance.ru и ГУ ВШЭ. Сами же работники в 79% считают наибольшим преимуществом удаленной работы возможность свободно распоряжаться своим временем и составлять удобный для себя график. Многие (44%) называют в качестве минуса большую вероятность мошенничества со стороны заказчика.

Согласно опросу сайта «Хабрахабр» среди своих пользователей фрилансеров (аудитория опроса достигла 23 тыс. в основном русскоговорящих фрилансеров из разных стран), пока своим доходом довольны лишь 46% респондентов. Средний уровень дохода фрилансера в России достигает, по оценкам ВШЭ, 40 тыс. руб. в месяц.

«В России число фрилансеров постоянно увеличивается. Пользуясь их услугами, компании существенно экономят на содержании сотрудников, сокращая расходы на отпуска и больничные, а также организацию рабочих мест, - говорит Егор Сафрыгин директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». - Некоторые должности позволяют человеку работать из любой точки земного шара, а мощное развитие современных средств связи только способствует этому. Кроме того, уже встречается такой вид удаленной работы, который дает возможность делать пенсионные отчисления. Фрилансом в России занимается от 15% до 25% работающего населения, и эти цифры будут расти».