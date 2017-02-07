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Объем финансирования трехлетней муниципальной транспортной программы в Братске составит 82,5 млн рублей

В Братске началась реализация муниципальной программы «Транспорт», рассчитанной на период с 2017 по 2019 год. О целях и мероприятиях программы 6 февраля на аппаратном совещании в администрации города рассказал председатель комитета промышленности и транспорта Руслан Захаров.

Программа включает пять направлений работы: создание единой диспетчерской службы муниципального пассажирского транспорта, внедрение системы «электронный проездной», создание транспортной модели города, приобретение новых троллейбусов и автобусов, субсидирование услуг пассажирского транспорта.

Общий объем финансирования трехлетней программы составляет 82 млн 500 тыс. руб., в том числе средства бюджета Братска — 73 млн; собственные средства муниципальных транспортных предприятий — 9 млн 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации города Братска.