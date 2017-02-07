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Промсвязьбанк при участии «Техносерв» внедрил новую систему мониторинга приложений банка

7 февраля 2017

Промсвязьбанк совместно с ИТ-интегратором «Техносерв» завершил проект разработки и внедрения комплексной системы мониторинга ключевых приложений банка.

По итогам проведенного конкурса в качестве исполнителя работ по созданию и внедрению платформы был выбран системный интегратор «Техносерв», а компания Riverbed – в качестве поставщика программных решений.

В результате проекта на мониторинг поставлено восемь бизнес-критичных систем банка, в число которых вошли основная АБС банка, системы дистанционного банковского обслуживания PSB-Retail и PSB On-Line, системы для торговли и учета на финансовых рынках, SMS-шлюз банка и шина передачи данных. Внедренное комплексное решение позволяет отслеживать производительность компонентов: серверов, сетевых устройств, программного обеспечения операционных систем, приложений и получать аналитические сведения для оперативного принятия решения по устранению проблем. Состояние всех компонентов в целом дает понимание о статусе бизнес-процессов взаимодействия клиентов банка с системами, а также состояния интеграционного взаимодействия и запросов между системами в информационном ландшафте банка, причем это возможно с детализацией до конкретной транзакции конкретного пользователя.

Проект включил в себя три основных этапа: аналитический, архитектурный и непосредственно инсталляционный. В рамках первого этапа специалисты «Техносерв» провели тщательное исследование и анализ ставящихся на мониторинг бизнес-критичных систем банка. Экспертами команды проанализированы бизнес-логика, основные операции, функционал и смежные запросы систем. Детальному исследованию подверглась поддерживающая данные решения ИТ-инфраструктура банка. На основе собранной информации в рамках второго этапа была разработана архитектура системы мониторинга и сформирована логика ее дальнейшего внедрения.

Система состоит из нескольких компонентов, основными из которых являются: Riverbed AppResponse Xpert (отвечает за анализ трафика), агентский мониторинг Riverbed AppInternals (анализ «Enterprise-приложений» банка, созданных с использованием языка программирования Java и платформы .NET) и  Riverbed NetProfiler (анализ компонентов инфраструктуры, их влияние на производительность приложений). Финальным этапом внедрения системы стала последовательная инсталляция и настройка всех компонентов решения для каждого бизнес-приложения банка.

«Сегодня для повышения производительности сотрудников банка и сохранения высоких стандартов обслуживания клиентов недостаточно иметь высокопроизводительное оборудование и предоставлять сервисы с высокой доступностью. С учетом развития бизнеса Промсвязьбанка и тренда к централизации ИТ-ресурсов, увеличения скорости изменений, мы пришли к тому, что традиционные средства мониторинга – health-check – не позволяют быстро выявлять все проблемные места. Для решения проблемы Промсвязьбанк внедрил новую платформу для мониторинга бизнес-критичных приложений», - прокомментировал проект Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка. 

«Данные компоненты представляют собой лишь часть созданного решения. Проект носит комплексный характер, ведь исторически во многих организациях мониторинг ограничивался отдельными сегментами ИТ-инфраструктуры – сеть, сервера, СХД обеспечивающих работу приложений и ИТ-сервисов. В данном же случае установлены шесть компонентов платформы Riverbed SteelCentral, которые позволяют в целом оценивать производительность ИТ-среды банка. Насколько мне известно, это первый российский проект создания центра управления ИТ такого масштаба с участием Riverbed», – отметил Александр Стулов, глава представительства компании Riverbed Technology в России и СНГ.

Данные от всех компонентов стекаются в созданный «над системой» единый портал с предоставлением соответствующей статистики и аналитики по работе приложений, поддерживающих их систем и оборудования. Решение интегрировано с системой мониторинга CA Spectrum. Последняя уже эксплуатируется в банке и является «зонтичным» решением, куда передаются данные из всех имеющихся систем мониторинга банка.

«Мониторинг приложений позволяет выявить узкие места, снизить время ожидания отклика системы на действия пользователей и, как следствие, существенно повысить скорость реакции на деградацию производительности приложений, оперативно внести необходимые изменения. Данная система хорошо вписывается в схему управления изменениями, в частности сокращает цикл внесения изменений и нового бизнес-функционала. Таким образом, обеспечивается повышение производительности сотрудников банка, что позволяет Промсвязьбанку эффективно существовать в высококонкурентной среде и предоставлять клиентам лучший сервис», – комментирует Владимир Волков, вице-президент по продажам компании «Техносерв».

«Система мониторинга заточена на измерение производительности работы пользователей. Мы можем отследить весь путь прохождения клиентского запроса и ответа системы на него, вплоть до конкретного пользователя, у которого возникла проблема с производительностью приложения. Причем у нас нет необходимости ждать обращения пользователя, система самостоятельно обнаружит «аномалию» на том или ином участке и оповестит администратора системы или инженера дежурной смены, - рассказывает Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка. – На следующий год нами запланирован запуск нового проекта, который будет посвящен развитию созданной системы мониторинга. Сегодня мы ведем проработку задачи, которая подразумевает тиражирование, увеличение количества поставленных на мониторинг операций и бизнес-систем Промсвязьбанка. Для нас это означает достижение полного контроля над бизнес-процессами, качественное и своевременное управление инцидентами и как конечный результат – сокращение издержек на устранение аварий и повышение качества обслуживания клиентов банка». 

О «Техносерве»

«Техносерв» — крупнейший российский системный интегратор, работающий в России, странах СНГ и Европе. «Техносерв» основан в 1992 году. В 2015 финансовом году выручка ГК «Техносерв» составила более 51,8 млрд руб. Головной офис «Техносерва» расположен в Москве, региональные представительства — во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, ХабÓровске и дочерние предприятия — в Алматы, Баку, Ереване, Минске и Ташкенте. Численность сотрудников — более 2700 человек. 

«Техносерв» имеет значительный опыт в реализации крупÝых проектов по внедрению, развитию и аутсорсингу инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности, энергетических и инженерных систем, прикладных платформ масштаба крупного предприятия и отрасли. В компетенцию также входят: ИТ-консалтинг, BI-системы, услуги сервиса и аутсорсинга. Группа компаний «Техносерв» внедряет и развивает инфокоммуникационные и инженерные системы на основе собственных технологических разработок, а также решений ИТ-лидеров: APC by Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems, Dell EMC, Hitachi Data Systems, HPE, Huawei, IBM, Juniper Networks, Microsoft, Oracle, VMware и др.

Заказчики «Техносерва» — государственные структуры и крупнейшие предприятия ключевых отраслей экономики: телекоммуникации, ТЭК, промышленные, транспортные, торговые и финансовые предприятия. Интегратор занимает первые места в ИТ-рейтингах аналитических агентств «Коммерсант», «Эксперт» и CNews Analytics.

О Промсвязьбанке 

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru


/ СИА /




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