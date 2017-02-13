Новости

Пять причин обратиться в ломбард "Алмаз"

Ювелирные ломбарды «Алмаз» - уже давно синоним надежной репутации и гарантия стабильности. 18 лет ломбарды ювелирной сети оказывают финансовую поддержку своим клиентам.

1. Получить деньги в ломбарде просто и очень удобно

Особенно если речь идет о небольшой сумме и кратковременном периоде займа. Многим клиентам важно, что обращение в ломбард никак не повлияет на их кредитную историю и гарантирует почти моментальную выдачу денежных средств. Поэтому, когда срочно нужны деньги, ломбард «Алмаз» - оптимальный, легкий и надежный способ получить нужную сумму с низкой процентной ставкой. (См. тарифы)

2. Надежность и сохранность заложенного имущества

Любимое украшение вернется к вам в целости и сохранности. Количество и качество камней в изделии, а также его вес останутся неизменны. Вам не стоит переживать, что с вашими драгоценностями что-то случится. Имущество, заложенное в ломбард, будет застраховано за счет компании.

3. Честные и открытые договорные отношения с клиентами

Это еще один плюс сети ломбардов «Алмаз». Для компании важно, что форма договора между ломбардом «Алмаз» и заемщиком очень проста и прозрачна, в ней нет скрытых штрафов и процентов. В качестве залога ломбард принимает только ювелирные изделия, потому что ломбарды «Алмаз» беспокоятся о нуждах своих клиентов и собственной репутации.

4. Покупать выгодно

Ломбард «Алмаз» – это не только удобный и современный способ займа денежных средств. В спокойной и комфортной атмосфере здесь можно приобрести украшения из золота по выгодной стоимости. Все изделия в ломбарде обязательно проходят профессиональную оценку экспертов, так что покупка порадует не только ценой, но и качеством.

5. Всегда рядом

Сегодня в Иркутске, Ангарске, Шелехове и Усолье-Сибирском работают 11 ломбардов ювелирной сети «Алмаз» - выбрать удобный для себя филиал очень просто. На сайте ломбардов «Алмаз» www.lombardalmaz.ru в режиме онлайн можно сделать расчет стоимости выкупа и залоговой суммы. А те, кто желает приобрести украшение по выгодной цене, могут получить актуальную информацию об обновлении ассортимента ювелирных изделий в электронном каталоге.

Быть клиентом ломбарда «Алмаз» - значит сделать обдуманный выбор в пользу надежного, современного и удобного способа займа. А значит, успешно преодолеть временные трудности!