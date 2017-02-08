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Новым партнером программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» стал крупный интернет-универмаг «Л’Этуаль»

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» начала год с подарка своим участникам. В январе к бонусной программе присоединился интернет-универмаг сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», где клиенты смогут получать до 7% бонусами СПАСИБО.

Статистика потребительской активности за 2016 год демонстрирует значительное оживление рынка парфюмерии и косметики. По данным исследовательской компании GfK, продажи на рынке средств персонального ухода увеличились на 22,5% в денежном выражении и в натуральном на 5,1%.

Подстраиваясь под интересы потребителей, программа «Спасибо от Сбербанка» и крупнейший в России онлайн-универмаг косметики «Л’Этуаль» www.letu.ru предоставляют клиентам Сбербанка возможность приобретать парфюмерию и косметику с существенной выгодой.

Оплачивая покупки картой Сбербанка в интернет-универмаге www.letu.ru, участники бонусной программы будут получать 5% от суммы заказа в виде бонусов СПАСИБО, и 7% за покупки по картам MasterCard Platinum, MasterCard Gold, Visa Gold, Visa Platinum, MasterCard World Black Edition, VISA Infinite, MasterCard World Elite.

Крупнейший онлайн-универмаг «Л’Этуаль» предлагает участникам программы широкий ассортимент товаров из области красоты: парфюмерию, декоративную косметику, средства для ухода за кожей и волосами, личной гигиены и товары для детей.

Подробнее об условиях начисления можно узнать здесь http://spasibosberbank.ru/partners/letu/