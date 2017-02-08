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Председатель Правления ПАО «АК Банк» выступил с докладом на семнадцатом заседании Союза банков Самарской области

2 февраля 2017 года в Самаре состоялось семнадцатое заседание НП «Союз банков Самарской области», в котором приняли участие представители банков, Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России.

На этом заседании подведены итоги социально-экономического развития Самарской области в 2016 году, рассмотрены нововведения, касающиеся банковского регулирования, и вопросы по расширению состава Союза.

Председатель Правления ПАО «АК Банк» Григорий Оганесян выступил с докладом об итогах двух мероприятий, в которых он принимал участие в качестве заместителя Председателя НП «Союз банков Самарской области». Речь идет о встрече руководителей региональных банковских объединений с Председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной и о Совместном заседании Совета АРБ и Всероссийского совета региональных банковских объединений, состоявшихся в декабре 2016 года.