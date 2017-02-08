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Сбербанк заработал 57,9 млрд руб. чистой прибыли в январе 2017 года

8 февраля 2017

Сбербанк обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2017 года в методику внесены уточнения. В целях сопоставимости данные за 2016 год также рассчитаны в соответствии с новой методикой.  Данные на 1 января 2017 года не учитывают события после отчетной даты.   

Ключевые факты января 2017 года:

  • Банк заработал 57,9 млрд руб. чистой прибыли.
  • Частным клиентам предоставлено кредитов на 100 млрд руб. – максимальный январский объем выдачи.
  • Сезонный январский отток вкладов в реальном выражении был минимальным за последние несколько лет.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«Несмотря на сезонно низкую активность клиентов в январе, Сбербанк закончил месяц с сильным финансовым результатом и минимальным сезонным оттоком средств физических лиц. Это создает хороший потенциал для дальнейшего роста бизнеса».

Комментарии по итогам января 2017 года:

Чистый процентный доход банка увеличился относительно января 2016 года на 12,5% и составил 95,9 млрд руб. Положительное влияние на чистый процентный доход оказало снижение относительно января 2016 года процентных ставок по привлеченным вкладам и средствам юридических лиц.

Чистый комиссионный доход увеличился по сравнению с январем 2016 года на 16,2%. Основной прирост комиссионного дохода обеспечили операции с банковскими картами и расчетно-кассовое обслуживание.

Операционные расходы составили 29,0 млрд руб. С начала 2017 года банк изменил методологию учета расходов с целью их более равномерного начисления в течение года. Кроме того, на относительную динамику расходов (январь к январю) оказала влияние проведенная во 2-3 кварталах 2016 года индексация заработной платы сотрудников. Отношение расходов к доходам по итогам января 2017 года составило 23,2%.

Расходы на совокупные резервы в январе 2017 года составили 20,2 млрд руб., что в 3 раза меньше объема за январь предыдущего года, когда на объем созданных резервов оказали влияние ослабление рубля и рост кредитного портфеля. Резервы на возможные потери формируются в целях покрытия существующих кредитных рисков в рамках требований Банка России. Созданные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 75,9 млрд руб., чистая прибыль составила 57,9 млрд руб. Совокупный финансовый результат, включающий доходы от переоценки ценных бумаг для продажи, составил 64,3 млрд руб.

Активы в январе сократились на 1,5% до 21,7 трлн руб., в том числе за счет снижения  наличных денежных средств в офисах и банкоматах после окончания новогодних праздников.

В январе банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму более 450 млрд руб. Кредитный портфель сократился за счет большего объема погашений кредитов.

Частным клиентам в январе выдано более 100 млрд руб., что является максимальным объемом выданных в январе кредитов. Остаток розничного кредитного портфеля практически не изменился. Доля жилищных кредитов превышает 57% портфеля.

Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов увеличилась на 0,1 п.п. и составила 2,6%, что существенно ниже среднего уровня по банковской системе (6,4% на 1.1.2017). Рост в значительной степени обусловлен сокращением кредитного портфеля.

На объем вложений в ценные бумаги повлияли рост котировок рублевой части портфеля и отрицательная переоценка валютной части портфеля из-за укрепления национальной валюты. Остаток портфеля на 1 февраля составил 2,1 трлн руб.

Средства физических лиц в январе сократились на 89 млрд руб., что составляет менее 1%. Сезонный январский отток средств произошел по счетам банковских карт в дни новогодних праздников. Остаток средств физических лиц на 1 февраля составил 11,4 трлн руб.

Средства юридических лиц сократились на 30 млрд руб. или на 0,6%. Остаток средств корпоративных клиентов на 1 февраля составил 5,4 трлн руб.

Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 февраля 2017 года составляют 2 320 млрд руб. Величина общего капитала на эту же дату составляет 3 228 млрд руб. Рост общего капитала банка в январе обеспечен в основном заработанной прибылью и переоценкой ценных бумаг.

Активы, взвешенные с учетом риска, выросли в январе на 128 млрд руб. в основном за счет межбанковских кредитов и составили 23,1 трлн руб.

По оперативным данным значения нормативов на 1 февраля 2017 года составили:

  • Н1.1 – 10,1%  (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%)
  • Н1.2 – 10,1%  (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%)
  • Н1.0 – 14,0% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%)

Показатели ПАО Сбербанк за январь 2017 года (РПБУ, неконсолидированные данные)


/ СИА /




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