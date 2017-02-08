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Обновление потребительского индекса Иванова: Уменьшение реальной зарплаты и доходов негативно сказывается на уровне сбережений

Sberbank Investment Research, аналитический департамент Sberbank CIB, публикует 18-й выпуск обзора потребительской уверенности россиян – «Потребительский индекс Иванова». В очередном обзоре анализируются тенденции в части расходов, сбережений и потребительского поведения граждан.

Индекс потребительской уверенности, который укрепляется с IV квартала 2015 года, немного опустился в IV квартале 2016 года до -16% (от -15% в III квартале 2016 года). Хотя это значительно выше -24%, наблюдаемых в IV квартале 2015 года и IV квартале 2014 года, индекс находится ниже докризисного уровня (-9% в среднем за 2013 год).

Основные выводы по итогам опроса потребителей следующие: