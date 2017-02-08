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Apple Pay стал доступен всем клиентам Бинбанка

Держатели карт Mastercard, выпущенных Бинбанком и его карточной «дочкой» «Бинбанком кредитные карты», получили возможность пользоваться Apple Pay.

Напомним, что с ноября 2016 года Apple Pay стал доступен тем клиентам группы Бинбанка, у которых ранее были оформлены карты МДМ Банка (объединен с Бинбанком 18 ноября 2016 года). Теперь пользоваться Apple Pay могут все клиенты группы Бинбанка, оформившие карты Mastercard. Бесконтактная оплата с помощью Apple Pay возможна с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/