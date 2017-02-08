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Связь-Банк занял 11 место в Высшей ипотечной лиге по итогам 2016 года

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял 11 место в Высшей ипотечной лиге по итогам 2016 года, которые подвели ведущие участники ипотечного бизнеса и опубликовал портал Русипотека.ру.

Связь-Банк занял в рейтинговой таблице 11 место с объемом выданных кредитов в 2016 году в размере 15,5 млрд рублей, при этом рыночная доля составила 1,06%.

По прогнозам аналитического центра Русипотеки, выдача на рынке за год свыше 855 тысяч кредитов на сумму 1,47 трлн рублей делает реальным возвращение в наступившем году к показателям рекордного 2014 года.

Эксперты также отметили сезонный всплеск спроса в декабре, когда было выдано на 33% в денежном выражении больше ипотечных кредитов, чем в ноябре по рынку, в Связь-Банке рост составил 71,78%. В декабре в Банке было оформлено ипотечных кредитов на 1,3 млрд рублей.

По мнению аналитиков, темпы роста сохранятся, ставки будут постепенно снижаться. В Связь-Банке также не исключается такая возможность в зависимости от рыночных условий и уровня ключевой ставки. Однако, отмечают аналитики, конкуренция и концентрация ипотечного рынка будут увеличиваться, в 2016 году доля госбанков на рынке ипотеки составила 81,04%, по оценке Русипотеки.