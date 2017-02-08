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Россельхозбанк стал соорганизатором Конкурса «Регионы - устойчивое развитие»

АО «Россельхозбанк» вошел в число организаторов Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие». Участие Россельхозбанка, как отраслевого эксперта в АПК, направлено преимущественно на поддержку инвестиционных проектов сельхозтоваропроизводителей, относящихся к сегментам малого и среднего бизнеса.

Конкурс проводится ежегодно с августа 2011 года в соответствии с поручением Правительства РФ для повышения инвестиционной привлекательности регионов РФ и создания новых механизмов финансирования инвестиционных проектов.

Конкурс призван объединить усилия государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций для реализации инициатив по созданию высокоэффективных производств во всех регионах РФ.

В ходе работы оргкомитета конкурса представители Банка включены в Попечительский совет Конкурса и в состав Рабочей группы Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.infra-konkurs.ru.