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В Братске пресечена торговля алкогольной продукцией без лицензии

В Братске правоохранители проверили исполнение индивидуальным предпринимателем требований ФЗ от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Установлено, что ИП в магазине «Цезарь» по ул. Подбельского была организована продажа алкогольной продукцией без лицензии. В ходе проверки обнаружено и изъято более 159 литров спиртного.

По выявленным нарушением прокурором города в отношении ИП возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), которое для рассмотрение направлено в Арбитражный суд Иркутской области, ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) которое для рассмотрения направлено в МУ МВД России «Братское».

Кроме того, в целях недопущения подобных нарушений впредь прокурором города в Братский городской суд направлено исковое заявление о запрете ИП осуществлять деятельность в сфере оборота алкогольной продукции без лицензии, а также реализацию алкогольной продукции без документов подтверждающих ее безопасность и качество, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.