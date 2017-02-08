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Житель Иркутской области за долги отлучен от автомобиля

Суд отправил на обязательные работы жителя г. Усть-Кута Иркутской области, ограниченного в праве управления автомобилем.

Гражданина Е., ранее разжалованного в пешеходы за неоплаченную алиментную задолженность в размере около 300 тыс. рублей, но, несмотря на это севший за руль, теперь будет трудом искупать свою вину.

Должник проигнорировал вынесенное судебным приставом-исполнителем Усть-Кутского районного отдела судебных приставов постановление об ограничении специального права в виде управления транспортным средством и был остановлен сотрудниками ГИББД. В отношении гражданина Е. был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.17 КоАП РФ (нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом).

Мировым судьей судебного участка No 106 г. Усть-Кута нарушитель признан виновным и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов.

В случае, если должник и дальше продолжит ездить за рулем и будет остановлен сотрудниками ГИБДД, он уже рискует лишиться водительских прав.

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщает. что в 2016 году судебными приставами вынесено 2 тыс. 386 постановлений о временном ограничении на пользование специальным правом в отношении должников по алиментам. Благодаря применению данной меры 127 алиментообязанных граждан погасили долги на общую сумму 19 млн рублей.