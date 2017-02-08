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В Приангарье выявлены нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратура г. Саянска Иркутской области в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции установила факт неисполнения муниципальным служащим администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» обязанностей, установленных законодательством.

Так, в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Саянска письменно не уведомил мэра города о возникшем конфликте интересов в связи с поступлением в подчиненный ему Комитет заявления близкого родственника (матери) о выдаче разрешения на строительство объекта.

Данный вопрос не был рассмотрен комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Прокурором города по выявленным нарушениям мэру г. Саянска внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Саянска привлечен к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.