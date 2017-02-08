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В Иркутской области бывший специалист ОНД получил условный срок за взяточничество

18 января 2017 года Слюдянский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении главного специалиста ОНД по Слюдянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области.

Суд установил, что мужчина, являясь должностным лицом, через посредника и лично получал взятки за совершение действий (бездействие), по предварительному сговору с другими лицами.

В ходе предварительного расследования с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он оказывал активное содействие раскрытию и расследованию преступлений, совершенных как им лично, так и в составе группы, изобличению и уголовному преследованию на следствии и в суде других соучастников преступлений.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

По итогам рассмотрения уголовного дела, Савинов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (5 эпизодов), ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, без штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Пресс-служба Прокуратуры Иркутской области сообщает, что приговор в законную силу вступил.