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В Иркутской области предпринимателя по ошибке чуть не оштрафовали на 140 тыс. рублей

8 февраля 2017

В аппарат Уполномоченного о правам предпринимателей в Иркутской области обратился индивидуальный предприниматель, в отношении которого было вынесено постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов. Мужчина посчитал этот факт незаконным  и обратился за помощью в аппарат бизнес-омбудсмена.

Предприниматель рассказал, что с 2010 года занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей в Ангарске. Годовой доход не превышает 300 тыс. рублей. Наемных рабочих у него нет. Он своевременно подает все декларации в налоговую службу, вовремя оплачивает налоги на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование.

В декабре 2016 года предпринимателю пришло постановление о возбуждении исполнительного производства от ангарского отдела Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. В документе говорилось о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов на сумму более 140 тыс. рублей по постановлению пенсионного фонда. Долг планировалось погасить за счет реализации имущества бизнесмена.

Пытаясь разобраться в ситуации, предприниматель обратился в Пенсионный фонд РФ по Ангарску. Ведомство мотивировало свои действия тем, что предприниматель не предоставил налоговую декларацию за 2014 год. К слову, законодательство такой обязанности не предусматривает. Между Пенсионным фондом и Федеральной налоговой службой и их территориальными подразделениями должен происходить обмен информацией.

Приставы арестовали счет, на который приходила пенсия предпринимателя. Пенсия перечислялась в счет начисленных страховых взносов. Кроме того, деньги на другом счету, предназначенные для погашения кредита, также были списаны.

По итогам правового анализа было выявлено нарушение законных прав и интересов  предпринимателя. Сотрудниками аппарата бизнес-омбудсмена подготовлено обращение в управление Пенсионного фонда РФ в Ангарском городском округе с просьбой предоставить расчеты, по которым предпринимателю были начислены страховые взносы, пени и штрафы.  

В ответном письме говорилось, что управление ПФР в Ангарском муниципальном округе запрашивало сведения в налоговых органах о налогоплательщиках, которые не представили информацию о доходах за 2014 год. Налоговая служба рассказала о 2,8 тыс. таких предпринимателях. сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного.

После вмешательства сотрудников аппарата и получения жалобы предпринимателя управление ПФР сделало повторный запрос в налоговую службу. На этот раз ведомство сообщило, что предприниматель предоставил декларацию.  Поэтому исполнительное производство, возбужденное на основании постановления ПФР на сумму более 140 тыс. рублей, прекращено.


/ СИА /




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