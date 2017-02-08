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Заведующую иркутским детсадом подозревают в получении взятки

Следственный отдел по Свердловскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении заведующей детским садом No71, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки).

По версии следствия, в 2016 году заведующая детским садом начислила работникам учреждения премии, после чего требовала вернуть деньги на нужды детского сада. В результате одна из сотрудниц отдала заведующей около 11 тысяч рублей. У органов следствия имеется информация, что это не единичный случай.

Сейчас следователи СКР совместно с сотрудниками полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности должностного лица. Пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщает, что расследование уголовного дела продолжается.