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Опасный сосед, соперник, союзник. Кем сегодня является Китай для России?

Как показывают данные ежедневного опроса «Спутник», россияне в большинстве своем по-прежнему считают Китай партнером и дружественным соседом. Однако информация о размещении стратегических китайских ракет на нашей границе настораживает, и никакого желания стать заложником возможного конфликта Китая и США наши граждане не испытывают, отмечает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Китай в глазах россиян остается добрым партнером (50%), дружественным государством (27% - это значение, однако, сократилась с 36% в 2014 г.). Доли тех, кто видит в Поднебесной экономического или политического соперника (10%) и тем более врага (5%), – невелики.

Прогноз российско-китайских отношений также более чем позитивен: 37% наших сограждан считают, что Китай в следующие десятилетия будет нашим союзником, 38% - близким компаньоном. Только 14% опрошенных полагают, что Китай станет для нас опасным соседом, 2% - противником.

В то же время сообщение о размещении Китаем на границе с Россией стратегических ракет многие наши сограждане не оставили без внимания. Одни (18%) предложили ввести зеркальные меры (разместить ракеты или противоракетные установки), другие (16%) – быть более бдительными, отслеживать ситуацию. Также говорили о возможном решении вопроса дипломатическим путем (5%), выяснении причины подобных действий с китайской стороны (4%) и т.д. Не считали необходимым российским властям как-либо реагировать в данной ситуации 24% респондентов.

В условиях обострения отношений Китая и США наши сограждане выступают скорее за соблюдение нейтралитета со стороны России (об этом говорят 53%), нежели за оказание поддержки одной из сторон.

Данные опроса комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «По сравнению с тем, что было десять лет назад, сегодня россияне более дружественно настроены к Китаю, и страхов в отношении него практически не существует. Это связано, прежде всего, с тем, что у нас резко ухудшились отношения с Западом, и в этой ситуации Китай повел себя как надежный партнер. Но жизнь не стоит на месте. Сейчас у нас замаячила возможность разрядки в отношениях с Соединенными Штатами. А в двусторонних китайско-американских отношениях, напротив, сгущаются тучи. На этом фоне россияне не хотят стать заложниками возможного обострения отношений Китая и Америки. Симпатии к Китаю сохраняются, но попытки Китая использовать неким образом Россию («разыграть в темную») воспринимаются совершенно неодобрительно. В этом контексте недавняя информация о размещение китайских ракет привела людей в недоумение. Россияне не хотят и не будут заложниками чужого конфликта».