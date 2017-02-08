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Предприниматели Иркутской области рассказали об основных изменениях налогового законодательства в 2017 г.

На двух семинарах, проведенных МИ ФНС России №18 по Иркутской области в г. Черемхово и п. Кутулик Аларского района, побывали более ста индивидуальных предпринимателей и бухгалтеров бюджетных и коммерческих организаций. Главной темой семинаров стали изменения налогового законодательства.



Так, с 1 января 2017 г. в Налоговый кодекс введена новая глава 34 «Страховые взносы», а полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование переданы ФНС России. Начиная с отчетности за первый квартал 2017 г. (ежеквартально в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом) плательщики страховых взносов должны представлять в налоговые органы единый расчет по страховым взносам, который включает в себя показатели четырех форм отчетности, которые ранее представлялись в ПФР И ФСС России. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего месяца.

При заполнении реквизитов платежного поручения на перечисление страховых взносов в бюджет необходимо указывать в графе «Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа. При этом налоговые органы обращают внимание, что при указании кода бюджетной классификации – первые три знака КБК, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов принимает значение 182 – «Федеральная налоговая служба».



С января 2017 г. организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям и имеющие от этого не менее 70% дохода, могут перейти на уплату единого сельхозналога. Об этом организация или индивидуальный предприниматель должны до 15 февраля уведомить налоговый орган по месту своего нахождения.



Внесены изменения в главу 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ: с 1 января 2018 г. организации получили право перейти на УСН, если по итогам 9 месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе на УСН, доходы не превысили 112,5 млн рублей. С 1 января 2017 г. увеличивается лимит остаточной стоимости основных средств для перехода на УСН - до 150 млн рублей.



Утверждена новая декларация по транспортному налогу (Приказ ФНС России от 05.12.2016 Утверждена новая декларация по транспортному налогу (Приказ ФНС России от 05.12.2016 №ММВ-7-21/668@ ). В новой декларации налогоплательщик может указать налоговую льготу или вычет по транспортному средству, имеющему разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированному в реестре транспортных средств системы взимания платы (ПЛАТОН).

В связи с введением нового порядка применения контрольно-кассовой техники (Федеральный закон №54-ФЗ ) с 1 февраля 2017 г. изменились правила регистрации ККТ: теперь на учет можно поставить только те аппараты, которые обеспечивают возможность передачи сведений в налоговую службу через операторов фискальных данных. При этом ФНС России упростила процесс регистрации касс - это можно сделать в «Личном кабинете» индивидуального предпринимателя или юридического лица на сайте ФНС России www.nalog.ru в режиме онлайн. При желании можно лично обратиться в инспекцию. С 1 июля 2017 г. на новый порядок применения ККТ должны перейти все владельцы кассовой техники. Налогоплательщики, использующие патентную систему налогообложения, ЕНВД, владельцы торговых автоматов и предприниматели, оказывающие услуги населению, ранее не применявшие контрольно-кассовые аппараты, перейдут на онлайн-кассы с 1 июля 2018 г.



Также применять ККТ с 31 марта 2017 г. обязаны торговые точки по реализации пива и других слабоалкогольных напитков, применяющие патентную систему или ЕНВД.