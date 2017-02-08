Иркутянин лишился денежных средств при «трудоустройстве» на работу

Новости
Иркутянин лишился денежных средств при «трудоустройстве» на работу8 февраля 2017
Накануне днём в полицию обратился 24-летний иркутянин, который рассказал, что у него обманом похитили 4,5 тысячи рублей.
На одном из популярных сайтов бесплатных объявлений молодой человек увидел информацию о вакансии водителя в одном из учреждений органа власти Иркутска. Позвонив по указанному номеру, ответил «потенциальный работодатель» и попросил перевести деньги, пояснив, что вернет их при встрече. Мужчина выполнил перевод, приехал на место встречи, однако никто из представителей организации встречу не назначал и вакансий водителя не имеется.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что абонентский номер «начальника» зарегистрирован в Ростовской области. По данному факту следственным органами возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.