Новости

Иркутянин лишился денежных средств при «трудоустройстве» на работу

Накануне днём в полицию обратился 24-летний иркутянин, который рассказал, что у него обманом похитили 4,5 тысячи рублей.

На одном из популярных сайтов бесплатных объявлений молодой человек увидел информацию о вакансии водителя в одном из учреждений органа власти Иркутска. Позвонив по указанному номеру, ответил «потенциальный работодатель» и попросил перевести деньги, пояснив, что вернет их при встрече. Мужчина выполнил перевод, приехал на место встречи, однако никто из представителей организации встречу не назначал и вакансий водителя не имеется.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что абонентский номер «начальника» зарегистрирован в Ростовской области. По данному факту следственным органами возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.