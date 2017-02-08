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Судебные приставы Бурятии ищут иркутянина, чтобы перечислить ему деньги

Судебные приставы Бурятии разыскивают жителя Иркутска гражданина Игумнова для того, чтобы перечислить ему денежные средства в счет возмещения морального вреда.

Несколько лет назад мужчина был признан потерпевшим по уголовному делу, в котором фигурировал житель Бурятии. Сейчас виновное лицо находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание. С его доходов периодически удерживаются суммы в счет возмещения компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Бурятия, в рамках исполнительного производства судебные приставы неоднократно направляли взыскателю запросы по месту его жительства, однако все они возвращались из-за не проживания последнего по адресу, указанному в исполнительном документе.

В связи с этим судебные приставы просят отозваться взыскателя, предъявив в ведомство документы, удостоверяющие личность. Либо граждан, имеющих информацию о взыскателе. Более подробную информацию можно получить в межрайонном отделе по взысканию особых производств по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 13 каб. 204, а также по телефону 8 (3012) 37-21-65.

В службе судебных приставов уточняют: в соответствии с законодательством невостребованные в течение трех лет взыскателями денежные средства перечисляются в доход государства.