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Мошенники добрались до владельцев акций Сбербанка

Сегодня нередки случаи, когда пожилые люди попадают на крючок мошенников. В силу объективных обстоятельств пенсионерам сложнее ориентироваться в быстро меняющемся мире, часто они не знают, куда обратиться за консультацией. А мошенники тем временем добрались и до владельцев акций, например, тех, кто приобретал ценные бумаги на заре чековой приватизации, в 90-ые годы. Тогда акции распространялись во всех регионах нашей страны за деньги или в обмен на приватизационные чеки (ваучеры). Многие из тех, кто приобрел акции в этот период, сегодня вышли на пенсию, и именно они чаще всего и сталкиваются с недобросовестными компаниями-скупщиками, стремящимися приобрести у акционеров акции по цене в несколько раз ниже реальной рыночной стоимости.

Скупка акций

Скупщики рассылают владельцам ценных бумаг письма, в том числе о неполученных дивидендах, с предложением позвонить по указанным телефонам. Пользуясь незнанием акционеров о реальных ценах и механизмах продажи акций, они убеждают продать акции по заниженным ценам.

Скупщиков интересуют акции крупных российских компаний, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые легко можно продать на бирже. И акции Сбербанка не исключение. С каждым годом интерес компаний-скупщиков к акциям банка растет, и не удивительно. Акции ПАО Сбербанк показывают стабильный рост. За последний год их рыночная стоимость выросла почти в 2 раза. Если 30.12.2015г. цена обыкновенной акции Сбербанка на биржевых торгах составляла 101 руб., то 30.12.2016г. – уже 172 руб.

Что надо знать о дивидендах

Сбербанк на протяжении многих лет проводит стабильную дивидендную политику, регулярно выплачивая дивиденды. В марте 2015 г. Наблюдательный совет утвердил новую Дивидендную политику, рассчитанную на 4 года. В ее рамках банк намерен осуществлять равные дивидендные выплаты по обыкновенным и привилегированным акциям, а также стремится поддерживать выплаты на уровне предыдущих лет с учетом текущих рыночных условий, интересов инвесторов и развития Группы банка.

Сбербанк традиционно перечисляет дивиденды в конце июня – начале июля, поэтому важно актуализировать сведения о себе в реестре акционеров до этого времени. Если у владельца акций изменились платежные реквизиты, адрес, паспортные данные необходимо предоставить новую анкету регистратору, либо номинальному держателю (депозитарию) акций, с которым заключен договор на депозитарное обслуживание.

Как защититься

Следует помнить, что право на акции подтверждается электронными записями по счету владельца акций, поэтому отсутствие документов или утеря сертификата о количестве принадлежащих вам акций не свидетельствует об утрате самих акций. Количество акций, которое было указано в сертификатах, несколько раз менялось в результате изменения Уставного капитала компании, и существенно увеличилось. И если вы помните, что в какие-то годы приобретали акции Сбербанка или обменивали на них свой приватизационный чек, лучше не полениться и уточнить в Сбербанке сведения о принадлежащих вам акциях.

Владельцы акций ПАО Сбербанк могут уточнить информацию о стоимости акций на сайте банка. Кроме того, все интересующие вопросы можно задать специалистам депозитария Байкальского банка ПАО Сбербанк: г. Иркутск, ул.Нижняя Набережная,10, к. 122; (3952) 28-22-50; 28-22-70.

Знание реальной стоимости акций, поддержание актуальных реквизитов для перечисления дивидендов, а также бдительность – помогут избежать потерь дохода и обмана со стороны скупщиков.