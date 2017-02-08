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Выставка «Сохранение чистой воды» состоится в рамках Байкальского экологического водного форума

Выставка «Сохранение чистой воды как основы для развития экотуризма» состоится в рамках Байкальского экологического водного форума. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков на заседании Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области.

По словам министра, глава Прибайкалья Сергей Левченко уделяет особое внимание подготовке к форуму. Сформирована рабочая группа, в которую вошли представители областного Правительства, федеральных бюджетных учреждений, общественных организаций и научного сообщества. Разработан перечень поручений, в том числе по созданию фирменного стиля мероприятия, формированию программы форума, списка участников.

Проведение водного форума намечено на середину сентября. Мероприятие будет носить статус международного. Ожидается участие иностранных делегатов и экспертов. Приглашения разосланы и российским руководителям федерального уровня, главам субъектов РФ, видным представителям науки.

Среди тем пленарного заседания и заседаний круглых столов предлагаются «Комплексное использование и охрана водных ресурсов бассейна озера Байкал», «Обеспечение экологической безопасности: экономический аспект», «Последствия развития гидроэнергетики на притоках рек, впадающих в Байкал», «Особенности развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях» и др.

– Отдельно хотелось бы обсудить строительство очистных сооружений по технологиям, позволяющим производить очистку сточных и канализационных вод до степени безопасной для эко- и биосистемы Байкала, – отметил Андрей Крючков.

Напомним, Байкальский экологический водный форум приурочен к проведению в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, а также к 80-летию Иркутской области.