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Региональным Правительством в 2017 году будут профинансированы 10 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

В Иркутском научном центре СО РАН на заседании Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области одним из вопросов стало рассмотрение перечня научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, для государственных нужд. Итогом проведенной работы по увеличению количества работ, которые будут выполнены в 2017 году, стало согласование увеличения объёмов финансирования проектов, приоритетных для экономики и социальной сферы региона. Изначально планировалось на эти цели выделить из областного бюджета 9,5 млн. рублей, однако Губернатор Сергей Левченко принял решение увеличить объем финансирования до 20,8 млн. рублей.

Как отметил в приветственном слове заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов, наиболее перспективные проекты получают государственную поддержку.

– После комплексной оценки, проведенной министерством экономического развития Иркутской области и независимыми экспертами, 10 проектов, которые имеют высокое социально-экономическое значение, получат финансирование Правительства Иркутской области в 2017 году. Еще 15 проектов получат премии по итогам областного конкурса в сфере науки и техники, проведение которого возобновлено с этого года, – сообщил Антон Логашов.

Итоговый перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд в Иркутской области на 2017 год утвержден распоряжением регионального Правительства.

Также на заседании были внесены изменения в состав Координационный научный совет. В него вошли первый заместитель Губернатора Владимир Дорофеев, заместитель Председателя областного Правительства Виктор Кондрашов, заместитель министра экономического развития региона Максим Булдаков, проректор по научной работе Байкальского государственного университете Татьяна Музычук. Кроме того, поддержано предложение назначить заместителем председателя совета заместителя Председателя Правительства – министра экономического развития Иркутской области Антона Логашова.