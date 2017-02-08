Новости

Региональным Правительством в 2017 году будут профинансированы 10 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

8 февраля 2017

В Иркутском научном центре СО РАН на заседании Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области одним из вопросов стало рассмотрение перечня научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, для государственных нужд. Итогом проведенной работы по увеличению количества работ, которые будут выполнены в 2017 году, стало согласование увеличения объёмов финансирования проектов, приоритетных для экономики и социальной сферы региона. Изначально планировалось на эти цели выделить из областного бюджета 9,5 млн. рублей, однако Губернатор Сергей Левченко принял решение увеличить объем финансирования до 20,8 млн. рублей.

Как отметил в приветственном слове заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов, наиболее перспективные проекты получают государственную поддержку.

– После комплексной оценки, проведенной министерством экономического развития Иркутской области и независимыми экспертами, 10 проектов, которые имеют высокое социально-экономическое значение, получат финансирование Правительства Иркутской области в 2017 году. Еще 15 проектов получат премии по итогам областного конкурса в сфере науки и техники, проведение которого возобновлено с этого года, – сообщил Антон Логашов.

Итоговый перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд в Иркутской области на 2017 год утвержден распоряжением регионального Правительства.

Также на заседании были внесены изменения в состав Координационный научный совет. В него вошли первый заместитель Губернатора Владимир Дорофеев, заместитель Председателя областного Правительства Виктор Кондрашов, заместитель министра экономического развития региона Максим Булдаков, проректор по научной работе Байкальского государственного университете Татьяна Музычук. Кроме того, поддержано предложение назначить заместителем председателя совета заместителя Председателя Правительства – министра экономического развития Иркутской области Антона Логашова.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


08
февраля
2017
 ВСЖД планирует приобрести 13 новых локомотивов в 2017 году
Восточно-Сибирская железная дорога намерена приобрести по инвестиционной программе ОАО «РЖД» 13 новых маневровых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые будут распределены по различным станциям...
 
08
февраля
2017
 Промсвязьбанк вручил премии лучшим журналистам 
Промсвязьбанк стал спонсором ежегодной конференции Союза журналистов Ярославской области, на которой были подведены итоги работы региональной организации в минувшем году и награждены победители...
 
08
февраля
2017
 Акционеры Связь-Банка избрали новый состав Совета директоров
6 февраля 2017 года в Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров Связь-Банка (группа Внешэкономбанка), в ходе которого было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов...
 
08
февраля
2017
 Импорт теснит российское производство
По сообщению Федеральной таможенной службы (ФТС) рост импорта из стран дальнего зарубежья в  январе 2017 году по сравнению с январем 2016 года составил 36,4%. По данным таможенной статистики в...
 
08
февраля
2017
 Выставка «Сохранение чистой воды» состоится в рамках Байкальского экологического водного форума
Выставка «Сохранение чистой воды как основы для развития экотуризма» состоится в рамках Байкальского экологического водного форума. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии...
 
08
февраля
2017
 Мошенники добрались до владельцев акций Сбербанка
Сегодня  нередки случаи, когда пожилые люди попадают на крючок мошенников. В силу объективных обстоятельств пенсионерам сложнее ориентироваться в быстро меняющемся мире, часто они не знают, куда обратиться за консультацией. А мошенники тем временем добрались и до владельцев акций, например, тех, кто приобретал ценные бумаги на заре чековой приватизации, в 90-ые годы.
 
08
февраля
2017
 У ЗС Приангарья возникли вопросы по финансированию и структуре нового агентства инвестразвития с представительством в Монголии
У депутатов Законодательного  собрания Приангарья снова возникло много вопросов по поводу деятельности Корпорации развития Иркутской области. На этот раз речь зашла о создании новой структуры...
 
08
февраля
2017
 Судебные приставы Бурятии ищут иркутянина, чтобы перечислить ему деньги
Судебные приставы Бурятии разыскивают жителя Иркутска гражданина Игумнова для того, чтобы перечислить ему денежные средства в счет возмещения морального вреда. Несколько лет назад мужчина был...
 
08
февраля
2017
 В Иркутске в третий раз закрыли подпольный игровой салон на Байкальской
Следователи СКР совместно с иркутской полицией в третий раз закрыли нелегальный игровой салон по улице Байкальская, 201А областного центра. На этот раз правоохранители изъяли около 40 тысяч рублей,...
 
08
февраля
2017
 МЧС: лыжная трасса в заливе Иркутского водохранилища безопасна
Госинспекторы по маломерным судам в рамках подготовки к проведению всероссийской массовой гонки «Лыжня России» проверили на безопасность лыжную трассу в заливе ИСХИ Иркутского...
 
08
февраля
2017
 КСП: почти 12 из 17 миллионов рублей нарушений иркутского Фонда капремонта приходится на ошибки регионального МинЖКХ
Контрольно-счетная палата Приангарья при проверке Фонда капремонта Иркутской области выявила нарушений почти на 17 миллионов рублей. При этом большинство нарушений – на 11 миллионов 800 тысяч...
 
08
февраля
2017
 Иркутянин лишился денежных средств при «трудоустройстве» на работу
Накануне днём в полицию обратился  24-летний иркутянин, который рассказал, что у него обманом похитили 4,5 тысячи рублей. На одном из популярных сайтов бесплатных объявлений молодой человек...
 
08
февраля
2017
 Предприниматели Иркутской области рассказали об основных изменениях налогового законодательства в 2017 г.
На двух семинарах, проведенных МИ ФНС России №18 по Иркутской области в г. Черемхово и п. Кутулик Аларского района, побывали более ста индивидуальных предпринимателей и бухгалтеров бюджетных и...
 
08
февраля
2017
 ЕГЭ напишут родители школьников в Иркутске 10 февраля
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Иркутске на базе регионального центра обработки информации 10 февраля 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, родители выпускников общеобразовательных организаций региона получат возможность пройти всю процедуру ЕГЭ по русскому языку - от рамки металлоискателя до получения результатов госэкзамена.
 
08
февраля
2017
 Управляющие компании Иркутска не хотят включать в общую квитанцию платеж за капремонт
Управляющие компании Иркутска не готовы брать на себя ответственность по включению в общую квитанцию строки платежей в Фонд капитального ремонта Иркутской области. Об этом заявил гендиректор фонда...
 
08
февраля
2017
 Крупный бизнес выступил против утильсбора для тяжелого машиностроения и станкостроения
Как стало известно "Ъ", идея Минпромторга ввести утилизационный сбор на машиностроительную продукцию и станки подверглась жесткой критике крупного бизнеса. По мнению РСПП, утильсбор...
 
08
февраля
2017
 Диплом не нужен
Предложение и спрос на выпускников вузов на рынке труда остаются несбалансированными. 25% выпускников впоследствии выполняют работу, не требующую высшего образования, а почти 30% занятых, имеющих диплом, работают не по профессии. При этом для мужчин шансы в будущем работать и не по специальности, и не по профессии выше примерно на 20%.
 
08
февраля
2017
 Минимальная розничная цена водки поднимется до 205 руб. за пол-литра
Минфин определился с новой минимальной розничной ценой (МРЦ) на водку -- ее поднимут с нынешних 190 до 205 руб. за бутылку 0,5 л. Это меньше того уровня, на который рассчитывали участники...
 
08
февраля
2017
 Заведующую иркутским детсадом подозревают в получении взятки
Следственным отделом по Свердловскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом No71, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки).  
 
08
февраля
2017
 Коренные малочисленные народы будут отчитываться о вылове рыбы в Байкале раз в год
Представители коренных малочисленных народов с 7 февраля 2017 года начнут предоставлять сведения о вылове рыбы в Байкале один раз в год вместо ежеквартальных отчётов, как ранее. Об этом сообщает...
 
08
февраля
2017
 Торф под снегом горит в Качугском районе
В Качугском районе сейчас действует три очага торфяных пожаров, которые никто не тушит, потому что у местной администрации нет для этого материально-технической базы. Об этом заявил депутат...
 
08
февраля
2017
 Зрители почувствовали "Притяжение". Фильм окупился за счет российского рынка
Фантастическая драма Федора Бондарчука "Притяжение" окупила свой производственный бюджет в 400 млн руб. меньше чем за две недели в российском прокате. Итоговые сборы "Притяжения" превысят планку в 1 млрд руб., ожидают продюсеры. Фильму помогли стоившая 140-150 млн руб. рекламная кампания и понятное для зрителей место действия, считают аналитики.
 
08
февраля
2017
 Граждане предпочитают копить, а не тратить
Хотя на фоне укрепления рубля и замедления инфляции потребительские настроения и ожидания улучшились, граждане не готовы предпочесть потребление сбережениям.
 
08
февраля
2017
 В Иркутской области бывший специалист ОНД получил условный срок за взяточничество
18 января 2017 года Слюдянский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении главного специалиста ОНД по Слюдянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области.
 
08
февраля
2017
 В Иркутской области предпринимателя по ошибке чуть не оштрафовали на 140 тыс. рублей
В аппарат Уполномоченного о правам предпринимателей в Иркутской области обратился индивидуальный предприниматель, в отношении которого было вынесено постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов. Мужчина посчитал этот факт незаконным и обратился за помощью в аппарат бизнес-омбудсмена.
 
08
февраля
2017
 Новый глава Бурятии прибыл по транспортной линии
Вячеслав Наговицын (срок полномочий истекал в мае) ушел в отставку по сценарию покинувшего накануне свой пост пермского губернатора Виктора Басаргина -- заявил о своем увольнении на внеплановой...
 
08
февраля
2017
 В двух школах и пяти детских садах Иркутской области обнаружены многочисленные нарушения СанПиН
Прокуратура Осинского района совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора проверила исполнение ФЗ об охране здоровья граждан и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в двух школах и пяти детских садах.
 
08
февраля
2017
 Минфин начал валютные интервенции, но нефть ослабила рубль сильнее интервенций
После полуторалетнего перерыва Центральный банк возобновил практику покупки валюты в интересах Минфина. Во вторник он приобрел свыше $100 млн. Впрочем, даже несмотря на снижение нефтяных цен, эти интервенции смогли лишь ненадолго остановить укрепление рубля, указывают участники рынка.
 
08
февраля
2017
 Для машино-мест не пришло время: недвижимость нового вида пока плохо продается
Федеральные власти надеялись, что, упростив процедуру регистрации в собственность парковок в жилых новостройках, смогут добиться оживления спроса. Но расчет пока не оправдался. Как выяснил "Ъ", интерес, в частности, москвичей к приобретению машино-мест остался на крайне низком уровне из-за их дороговизны.
 
08
февраля
2017
 Деловые мероприятия в Иркутске: куда сходить в феврале
Февраль радует иркутян насыщенной деловой программой. Мастер-классы, семинары, тренинги – возможностей провести время с пользой немало. SIA.RU предлагает ознакомиться с некоторыми интересными мероприятиями.
 
08
февраля
2017
 Впервые «в плюсе». Кредиты населению показали рост в 2016 году
В 2016 году кредитование населения в России показало положительную динамику: банки выдали на 1,1% больше кредитов, чем годом ранее. Об этом сообщили на пресс-ланче управляющие ВТБ24 в Иркутске и Братске Владимир Чернышев и Дмитрий Степаняк.
 
08
февраля
2017
 БайкалИнвестБанк предложил новый онлайн-депозит для бизнеса "Доход! Срочно!"
БайкалИнвестБанк запустил новый продукт для бизнеса – онлайн-депозит «ДОХОД! СРОЧНО!».
 
08
февраля
2017
 Автомобильный апгрейд: четверо из десяти автолюбителей планируют обновление авто в 2017 году
Четверо из десяти российских автолюбителей признались в своих планах на обновление авто в наступившем году. Два года назад подобные заявления делали лишь 35% респондентов за рулем. Однако по сравнению с планами двухлетней давности несколько сократилась доля тех, кто рассчитывает купить новый автомобиль – с 61% до 54%. Соответственно, немного возросла доля тех, кто предпочитает купить подержанный автомобиль – с 27% до 30%.
 
08
февраля
2017
 В январе 2017 года иркутский аэропорт увеличил международный пассажиропоток на 33%
Иркутский аэропорт в 2017 году увеличил пассажиропоток на международных линиях на 33%, сообщает пресс-служба компании. Самыми востребованными направлениями января стали Бангкок – 10 тысяч...
 
08
февраля
2017
 Ждун, Grumpy Cat, "вежливые люди". Откуда берутся мемы и кто на них зарабатывает
"Ждун" в ленте Facebook начал доставать? Скорее всего, особо не успеет: у картинки без слогана шансов прожить дольше месяца практически нет, убедились "Деньги", проанализировав семь самых популярных мемов.
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании