Новости

ЦБ РФ хочет регулировать деятельность аудиторов

Уже довольно давно Центробанк поставил себе цель распространить свои полномочия на регулирование рынка аудиторских услуг. Сегодня его власть не идет дальше того, чтобы признать через суд заведомо ложным конкретное аудиторское заключение и направить жалобу в саморегулируемую организацию (СРО) аудиторов с просьбой наказать виновного.

Планы ЦБ РФ находят поддержку во властных структурах. Ровно год назад спикер СФ Валентина Матвиенко предлагала ввести лицензирование аудиторов Центробанком. На неоднократные заявления регулятора о низком качестве аудита банков в итоге отреагировал первый вице-премьер Игорь Шувалов – в конце ноября он сообщил о постепенном переходе регулирования аудиторского рынка под надзор ЦБ. И уже через два месяца Центробанк разработал и передал на согласование в Минфин поправки к закону «Об аудиторской деятельности».

Эти поправки встревожили аудиторское сообщество, поскольку благодаря им ЦБ РФ получает слишком много полномочий. Со своей стороны Центробанк заявляет о том, что уже давно пора навести порядок на этом рынке и повысить ответственность аудиторов за качество выдаваемых ими заключений. И приводит в подтверждение своих слов следующую статистику: с 2013 года были отозваны лицензии у 291 банка, 205 из них были признаны банкротами – причем, у 182 из 205 банков имелись положительные аудиторские заключения.

Какие изменения произойдут на рынке аудита, если поправки будут утверждены в сегодняшней редакции? Можно выделить три ключевых пункта. Во-первых, помимо банков, страховщиков, НПФ и профессиональных участников финансового рынка, в обязательном порядке проходить аудит будут микрофинансовые организации, материнские структуры в составе банковских групп и холдингов, СРО финансовых организаций, а также компании, находящиеся под контролем публичных акционерных обществ. Здесь фактически ничего не меняется, просто вместо профильных законов обязанность проходить обязательный аудит будет прописана в законе «Об аудиторской деятельности».

По поводу расширения списка потенциальных клиентов у аудиторов возражений нет. Основные претензии субъектов рынка вызывают оставшиеся два положения, которые можно условно обозначить словами «Переаттестация» и «Ротация».

Центробанк будет вести реестр аудиторов. Попадание в этот реестр, вне всяких сомнений, будет зависеть от результатов переаттестации, или перелицензирования, или переаккредитации. Для этого ЦБ вводит квалификационные аттестаты в зависимости от отрасли вместо единого квалификационного аттестата, выдаваемого аудиторам сегодня. Логично предположить, что в процессе получения новых аттестатов перечень допущенных к работе аудиторских компаний будет сокращен. Наличие у ЦБ РФ черного списка недобросовестных аудиторов очевидно – ведь кто-то же выдал 182 положительных аудиторских заключения банкам-банкротам.

Кроме того, проверяемые организации должны будут каждые пять лет выбирать себе нового аудитора на открытом конкурсе. Один и тот же аудитор сможет проверять годовые отчеты конкретной организации не более пяти раз в течение восьми лет подряд. При этом ЦБ также возьмет на себя контроль качества работы аудиторов. Такой подход не устраивает не только финансовые структуры, привыкшие годами работать с одним и тем же «своим» аудитором. Также недовольны и сами аудиторские компании, которые будут вынуждены каждые пять лет радикально обновлять клиентскую базу.

Принятие поправок ставит аудиторов под тройной контроль – Федерального казначейства, руководства своей саморегулируемой организации и Центробанка. При этом аудиторы опасаются слишком жесткого подхода, когда ЦБ РФ будет единолично определять, кому выдавать аттестат, у кого аттестат аннулировать, кого допускать к проверкам, кого считать выдающим недостоверные заключения, как долго аудитор может находиться в деловых отношениях с одним и тем же клиентом. Не забываем и про конфликт интересов: Центробанк будет определять стандарты работы тех организаций, которые ежегодно проверяют его отчетность.

Аудиторы рассчитывают на то, что в процессе согласования поправки будут смягчены. Мы не стали бы возлагать на это слишком большие надежды, поскольку планы ЦБ РФ по передаче ему регулирования рынка аудиторских услуг находят поддержку во властных структурах.



Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».