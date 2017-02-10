Новости

"Сейчас не время уходить в никуда"

Кризис по-прежнему дает о себе знать: трое из четырех работодателей в прошлом году нанимали меньше сотрудников, чем увольняли. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос сотрудников HR-служб 95 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что три четверти компаний (74%) в прошлом году больше увольняли сотрудников, чем приглашали на работу. В 2015 г. аналогичный показатель составлял 82%. По прогнозам HR специалистов, в 2017 г. ситуация продолжит улучшаться, и по итогам года этот показатель составит 65-68%.

В 2016 г. под сокращения попадали, в частности, и сами сотрудники HR-служб (65%), так как потребность в найме нового персонала уменьшалась. При этом часть вакансий, которые обслуживали рекрутинговые агентства, переходили HR-отделам. Пострадали также специалисты по развитию (62%), кадровому делопроизводству (60%), маркетологи (55%), секретари и личные помощники руководителей (47%).

На фоне этих сокращений в большинстве компаний также снизились затраты, связанные с подбором персонала. По исследованию компании PwC Saratoga-2016, расходы сократились по рынку в целом на 12,5%. Однако стоимость подбора (то есть затраты на подбор одного сотрудника) у 58% компаний возросла за счет повышения доли руководителей в структуре нанимаемого персонала. У остальных 42% респондентов стоимость подбора одного сотрудника снизилась. В целом в 2015 г., по данным PwC, у трех четвертей опрошенных компаний общее количество выбывших сотрудников в среднем в 1,4 раза превышало количество нанятых.

«Несмотря на то, что ситуация на рынке вакансий постепенно выправляется, немалая часть компаний продолжает работу над оптимизацией штата. Компании не готовы рисковать - работодатели хотят быть максимально уверенными в том, что выбранный человек будет приносить пользу их бизнесу, - замечает Егор Сафрыгин директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Менять работу надо крайне аккуратно, сейчас не время уходить в никуда. Не решайтесь на ответственный шаг, не получив несколько подходящих вам предложений».

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.