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Акционеры Связь-Банка избрали новый состав Совета директоров

6 февраля 2017 года в Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров Связь-Банка (группа Внешэкономбанка), в ходе которого было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов действующего Совета директоров и об избрании нового состава.

В обновленный состав Совета директоров вошли: Зеленов Александр Викторович, Довлатов Артем Сергеевич, Перин Антон Валентинович, Филев Иван Андреевич, Цокол Андрей Николаевич, Краснов Игорь Сергеевич, Ноздрачев Денис Александрович, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Лобанова Елена Алексеевна.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».