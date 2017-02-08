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Промсвязьбанк вручил премии лучшим журналистам

Промсвязьбанк стал спонсором ежегодной конференции Союза журналистов Ярославской области, на которой были подведены итоги работы региональной организации в минувшем году и награждены победители творческого конкурса «Лучшая журналистская работа 2016 года».

Конкурс, в котором принимают участие журналисты ярославских СМИ, проводится в 7 номинациях и определяет лучшие творческие работы в жанре репортажа, очерка, журналистского расследования и других. Промсвязьбанк вручил каждому победителю подарочные карты.

«У нас много талантливых людей, причем, их главный талант, на мой взгляд – в их неравнодушии, стремлении к добру и справедливости. Такие журналисты могут многое сделать для того, чтобы наша жизнь становилась лучше. Большое спасибо банку, что он поддерживает наш конкурс и наших коллег», - сказала во время своего выступления председатель Союза журналистов области Ирина Пухтий.

Алексей Богачев, Вице-президент – управляющий ярославским филиала банка заметил, что сотрудничество банка и СМИ региона решает, прежде всего, вопросы финансового просвещения жителей области. Он поблагодарил ярославские издания за информационное сотрудничество и предложил расширить творческий конкурс Союза журналистов Ярославской области дополнительной номинацией «Финансовый ликбез».