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ВСЖД планирует приобрести 13 новых локомотивов в 2017 году

Восточно-Сибирская железная дорога намерена приобрести по инвестиционной программе ОАО «РЖД» 13 новых маневровых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые будут распределены по различным станциям дороги. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, ТЭМ18ДМ является модернизированной версией маневрового тепловоза ТЭМ2 — одного из самых распространенных на сети железных дорог России.

«В новой версии тепловоза установлен более мощный дизель-генератор, позволяющий при одинаковом объеме работ снизить удельный эффективный расход топлива с 225 до 197 г/кВт∙ч, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — В локомотивах ТЭМ18ДМ в отличие от предшественников более просторная кабина машиниста, которая оборудована системой микроклимата. Обновлена система регистрации параметров работы и учета расхода дизельного топлива. Это позволяет обеспечить дополнительную экономию энергоресурсов, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также улучшить условия труда локомотивных бригад».

В 2016 году на дорогу поступили пять новых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые были направлены в эксплуатационное локомотивное депо Зима. Кроме того, на магистраль прибыл первый магистральный грузовой электровоз 2ЭС7, который пополнил парк локомотивного депо Северобайкальск.