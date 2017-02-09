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Альфа-Банк запустил новый пакет услуг для нотариусов

С февраля 2017 года во всех городах присутствия Альфа-Банка стартовали продажи нового пакета услуг «Нотариус». Пакет предназначен для новых и действующих клиентов банка – нотариусов.

В рамках пакета «Нотариус» предлагается открытие нотариусам расчетных и депозитных счетов нотариусов в рублях. Комиссия за открытие и обслуживание депозитного счета нотариуса не взымается. Стоимость 1 месяца обслуживания по пакету услуг зависит от региона и составляет от 1700 до 2000 рублей, при отсутствии операций на счете – 59 рублей в месяц. При авансовой оплате за 6 месяцев действует скидка 25%, за 12 месяцев – 35%.

В пакет услуг входит обслуживание расчетного счета и депозитного счета нотариуса, подключение счетов к дистанционным банковским сервисам «Альфа-Бизнес Онлайн» или «Альфа-Клиент Онлайн», внутрибанковские переводы в рублях на собственный счет нотариуса как физического лица – до 500 000 руб. в месяц, 10 внешних переводов (с 11 платежа – 25 рублей), снятие наличных по карте Альфа – Cash Ультра. – до 50 000 рублей в месяц, внесение наличных по карте Альфа – Cash Ультра без ограничений, SMS – оповещение, услуги «Мобильный платеж» и «Постоянные поручения».

«Отраслевые решения мы разрабатываем с учетом специфики каждой отдельной отрасли и в плотном сотрудничестве с ее представителями, нашими потенциальными клиентами. Мы провели несколько фокус-групп с нотариусами, выяснили, что для них важно при взаимодействии с банком, их пожелания и предпочтения. В результате мы предложили готовое решение, которое максимально соответствует их ожиданиям» - говорит Ирина Пономарева начальник управления развития расчетных продуктов и вторичных продаж Альфа-Банка.

Депозитный счет нотариуса может быть использован для исполнения обязательств должника перед кредиторами. Также депозитный счет нотариуса может быть использован в качестве альтернативы банковской ячейки при осуществлении сделок купли-продажи или при ведении дел о наследстве.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.



По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.



По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.



«Альфа-Банк» - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018TM и Кубка Конфедераций FIFA 2017.