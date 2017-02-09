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25 миллионов человек получают бонусы СПАСИБО

Количество участников самой масштабной в России программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» достигло 25 миллионов человек. Юбилейным участником стала жительница Самары Ирина Валентиновна Тяпкина, которая в честь этого была награждена ценными подарками от ведущих партнеров программы.

7 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителя, где крупнейшие партнеры программы: интернет-магазин «ЛитРес», «РусскийАвтоМотоКлуб», туроператор Tez Tour, сеть магазинов «Посуда Центр» и kari, а также сеть кинотеатров «Киномакс» вручили счастливому участнику памятные подарки и сертификаты на покупки.

Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин – лично поздравил юбилейного участника программы лояльности: «Интерес к бонусной программе постоянно растет, что подтверждает стремительный рост аудитории и активность держателей карт Сбербанка. На сегодняшний день в Самарской области насчитывается около полумиллиона участников программы, а количество партнеров достигает 230. Динамика роста участников и партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» подтверждает практическую пользу как для клиентов, так и для бизнеса», – прокомментировал Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.