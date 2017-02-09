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Рубль держит успешную оборону

Распродажа на российском фондовом рынке в среду приобрела более ясные черты. Индекс ММВБ ушел под нижнюю границу краткосрочного диапазона и наметил движение в область очередной поддержки на 2170 пунктах. В четверг, вероятнее всего, продажи продолжатся, особенно если нефть даст соответствующий сигнал. Вероятный коридор движения в рублевом индикаторе на завтра – 2170-2215 пунктов.

«Медведи» в нефти уже предприняли попытку увести цены в сторону поддержки на $54,20 и январского значимого уровня $53,60. Пока баррель борется за равновесие, но вероятность дополнительных продаж увеличивается по мере выхода минорных для покупателей новостей по запасам энергоносителей.

Рубль в среду во второй половине дня вернулся к символическому укреплению в парах с иностранными валютами. Покупатели игнорируют и слабую нефть и медвежью тень Минфина на внутреннем рынке ликвидности. Доллар США обосновался в диапазоне 59,0-59,85 руб., но для сохранения потенциала к росту ему нужно вернуться выше 60,0. Торги четверга для пары доллар/рубль пройдут в пределах отметок 58,90-59,75, для пары евро/рубль – 63-64,0.

Между тем, ЦБ постепенно поднимает официальные курсы валют. Это может указывать на вероятность символического ослабления рубля и возвращения доллара к относительно комфортным значением в среднесрочной перспективе.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари