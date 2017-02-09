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Герман Греф принял участие в открытии специализированной электронной площадки

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в открытии электронной площадки для проведения закрытых процедур закупок в сфере государственного оборонного заказа «АСТ ГОЗ».

По поручению Правительства РФ площадку разработали ФАС России и госкорпорация «Ростех». На ней будут проводиться закрытые закупки, сведения о которых не составляют государственную тайну, но при этом не могут размещаться в интернете в открытом доступе.

В качестве партнёра для создания новой площадки была выбрана площадка «Сбербанк-АСТ», многолетний лидер сферы электронных торгов в России.

«Мы уверены, и это подтверждается опытом: специализированная электронная торговая площадка позволит экономить время и деньги, повысит прозрачность закупок, в том числе для контролирующих органов, обеспечит экономию бюджетных средств», — отметил Герман Греф.