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Сбербанк поможет клиентам изменить свои финансовые привычки

Сбербанк поможет клиентам изменить свои финансовые привычки и даст полезные рекомендации с помощью нового сервиса персональных советов в Сбербанк Онлайн. Например, сервис предложит вовремя оформить налоговый вычет, напомнит купить подарки к 8 марта и подскажет, куда сходить во время путешествия.

Эта функция на базе машинного обучения доступна в новом разделе приложения «Мой помощник», где пользователь может анализировать свои траты, а также устанавливать и отслеживать бюджет на месяц. Сервис советов даёт рекомендации на основе финансовой активности клиента. Если предложение заинтересовало, клиент может перейти по ссылке и воспользоваться услугой или узнать детали.

Сервис построен на базе технологии, включающей в себя несколько методов машинного обучения. Так, алгоритм градиентного бустинга (gradient boosting) помогает прогнозировать события в жизни клиентов, например, отпуск, расходы во время праздников или оплату налогов. Алгоритмы обучения с подкреплением (reinforcement learning) позволяют учитывать обратную связь от клиентов и совершенствовать советы.

«Советы – это первый сервис Сбербанк Онлайн, который помогает клиентам в их повседневной жизни с помощью машинного обучения, — отметил руководитель департамента “Банк XXI” Сбербанка Святослав Островский. — Мы верим в эту технологию и будем использовать ее, чтобы развивать наши цифровые продукты».

Сервис запущен в Сбербанк Онлайн на Android. Пользователям iPhone «Мой помощник» станет доступен в течение двух недель.