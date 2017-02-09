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Банка УРАЛСИБ открыл новый ипотечный центр в Москве

В рамках программы развития ипотечного кредитования Банк УРАЛСИБ открыл новый специализированный офис, ориентированный на комплексное обслуживание ипотечных клиентов в режиме «одного окна», в деловом центре «Москва Сити» по адресу: Москва, проезд Красногвардейский, дом 15.

В церемонии открытия приняли участие руководители Банка УРАЛСИБ, представители прессы и клиенты Банка. Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров заявил, что считает наступивший год перспективным для развития ипотечного кредитования. «Ипотека является одним из флагманских розничных продуктов Банка: объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года вырос в 4 раза и составил более 6 млрд рублей. Также в 4 раза выросло и количество выданных кредитов. В 2017 году мы ожидаем еще более значимых результатов» - добавил Константин Бобров.

Заместитель Председателя Правления Банка УРАЛСИБ Вячеслав Дусалеев отметил, что создание банковской инфраструктуры и открытие специализированных офисов, где наши клиенты могут решить все вопросы комплексно и в одном месте, позволяет существенно повысить уровень сервиса. «Мы открыты для диалога как с клиентами, так и с нашими партнерами, – подчеркнул Вячеслав Дусалеев. – Так программа «Ипотечные каникулы», предусматривающая пониженные ежемесячные платежи по кредиту для заемщиков до переезда в собственное жилье, была разработана и внедрена по предложению партнеров».

Это уже 22-й ипотечный центр, который Банк УРАЛСИБ открыл в крупных российских городах в рамках активного развития ипотечного бизнеса. Центры ипотечного кредитования позволяют клиенту в одном месте получить весь комплекс услуг, связанный с ипотечным кредитованием: проконсультироваться у банковских и страховых менеджеров, рассчитать свой кредитный лимит, узнать размер кредита и ежемесячных платежей, подать заявку на ипотечный кредит, оформить сделку и страхование приобретаемой недвижимости.

По условиям ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, заявку на кредит можно подать всего по двум документам, а процентные ставки по ипотеке в УРАЛСИБе составляют от 11,25%. Клиентам предлагается целый спектр собственных ипотечных программ и акций Банка для самых разных категорий покупателей жилья. Выбор жилья в регионах также обширный – всего банком аккредитовано 704 застройщиков и 2112 объектов жилья по всей России.

В ноябре 2016 года программа Банка УРАЛСИБ «Ипотечное кредитование физических лиц с государственной поддержкой» заняла вторую позицию рейтинга лучших ипотечных кредитов с госсубсидированием по версии портала Банки.ру, и вошла в десятку самых выгодных ипотечных программ с господдержкой по оценкам ипотечного центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet.