Новости

Бинбанк и Русское географическое общество приступили к выпуску совместной карты «Мир»

Клиенты, оформившие карту «РГО-Бинбанк» платежной системы «Мир», получают возможность каждый день вносить вклад в сохранение природы нашей страны, а также в научно-исследовательскую и просветительскую деятельность Русского географического общества (РГО). Бинбанк будет перечислять средства на поддержку проектов РГО при любой безналичной операции клиента. Держатель карты не несет никаких расходов, их берет на себя банк. При этом клиенты будут получать информацию о том, какие инициативы РГО были реализованы благодаря их участию.

Клиентам предлагаются две категории карт «РГО-Бинбанк»: стандартный продукт «Комфорт» и премиальный «Все включено». При совершении безналичных операций по стандартной карте Бинбанк перечисляет за клиента в пользу РГО 0,5% от суммы, по премиальной карте – 1%.

Для клиентов, оформивших карту, будут действовать различные конкурсы с разнообразными призами, главный из которых – путешествие в самые заповедные уголки России.

Держателям карт Бинбанка доступна широкая партнерская сеть банкоматов, насчитывающая порядка 13 тыс. устройств по всей стране. Кроме того, карта «РГО-Бинбанк» позволяет без комиссии снимать средства в банкоматах любых сторонних банков: в пределах 50 тыс. рублей по премиальной и 30 тыс. рублей по стандартной карте в месяц.

Карта является дебетовой и позволяет получать доход на остаток средств: до 6% годовых по премиальной карте и до 5% годовых по стандартной.

Дополнительное преимущество премиальной карты – бесплатный страховой полис для выезжающих за рубеж, который может оформить клиент.

При получении на счет карты заработной платы комиссия за обслуживание не взимается. Также плата за обслуживание отсутствует, если клиент ежедневно поддерживает минимальный остаток (30 тыс. рублей на стандартной карте и 100 тыс. на премиальной) или активно использует карту при оплате товаров и услуг (общая сумма операций в месяц превышает 15 тыс. рублей по стандартной карте и 50 тыс. рублей по премиальной). В иных случаях плата за обслуживание стандартной карты составляет 50 рублей в месяц (либо 500 рублей в год), за обслуживание премиальной карты – 450 рублей в месяц (4500 рублей в год).