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В Иркутской области группа незаконных лесозаготовителей вырубила лес на 1,6 миллионов рублей

Фото: 38.мвд.рф

Сотрудники специализированной группы по декриминализации лесной отрасли Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» совместно с представителями территориального отдела Министерства лесного комплекса задержали группу «черных лесорубов» в районе Тыретского лесничества.

6 февраля в ходе рейдовых мероприятий полицейские с поличным задержали двоих мужчин в возрасте 34 и 27 лет, проживающих в г. Зима и селе Барлук Куйтунского района соответственно. Им инкриминированы нелегальная рубка сосен, лиственниц и берез.

С места происшествия полицейские изъяли спецтехнику, бензопилу, а также около 300 кубометров древесины. В настоящее время изъятый лес находится на ответственном хранении для дальнейшей реализации с целью возмещения ущерба. Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.

По предварительным оценкам, ущерб лесному фонду в результате совершения незаконной рубки составил свыше 1,6 миллионов рублей. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», СО МО МВД России «Заларинский» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.