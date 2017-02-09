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СКБ-банк презентовал памятные монеты к Чемпионату мира по футболу 2018 года

8 февраля СКБ-банк презентовал уральским СМИ новые памятные монеты, выпущенные Банком России и посвященные Чемпионату Мира по футболу 2018 года. В этой серии вышли монеты из драгоценных (серебро, золото) и недрагоценных металлов.

Директор Операционного Департамента СКБ-банка Лариса Ларионова представила журналистам каждую из монет. Главной их особенностью является то, что впервые при чеканке на лицевой стороне был указан не год выпуска монеты, а год события, которому она посвящена (монеты были выпущены в декабре 2016-го, но датированы 2018 годом).

Среди памятных монет из драгоценных металлов наибольший интерес представляет серия, посвященная городам, которые примут игры Чемпионата. Одной из первых в этой серии вышла монета, посвященная Екатеринбургу. Она изготовлена из серебра 925 пробы, вес монеты – 31,1 гр., тираж – 24 тысячи штук. Монета выпущена в коллекционном качестве «пруф», то есть отчеканена специально подготовленными штемпелями на полированном монетном кружке.

25-рублевые монеты из недрагоценных металлов выпущены тиражом 20 млн экземпляров и изготовлены из медно-никелевого сплава. Они вскоре появятся в обращении по номиналу наравне с прочими разменными монетами.