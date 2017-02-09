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Солид Банк в лидерах рынка по количеству выпущенных банковских гарантий

Российско-японский «Солид Банк» подвел итоги по выпуску банковских гарантий участникам государственных заказов за 2016 год. По итогам прошедшего года Банк занял Первое место на Дальнем Востоке и вошел в число ТОП-15 банков в РФ - лидеров по количеству выпущенных банковских гарантий.

«Уже 3 года команда нашего Банка занимается активным развитием направления банковских гарантий для исполнителей государственных заказов. Наши показатели год от года постоянно растут, так по итогам 2016 г., банк занял 1-е место на Дальнем Востоке и 14-е место в России по количеству предоставленных гарантий. География клиентов, получивших банковскую гарантию АО «Солид Банк», представлена от г. Петропавловска-Камчатского до г. Калининграда. Неуклонный рост количества выданных гарантий и положительный опыт наших клиентов показывают, что мы на верном пути. В 2017 г. банковские гарантии будут одним из приоритетных направлений Банка. Уверен, что наши гарантии и далее позволят предприятиям быть активными участниками рынка государственного заказа, а мы продолжим совершенствовать свои продукты с учетом потребностей современного бизнеса», - прокомментировал итоги 2016 г. руководитель департамента малого и среднего бизнеса Геннадий Фофанов.