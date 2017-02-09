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В Приангарье запущен пилотный проект по контролю за заготовкой и оборотом древесины

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов и министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда представили доклад об эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений на совещании Федерального агентства лесного хозяйства в Сибирском федеральном округе. Виктор Кондрашов доложил о работе по охране, защите и воспроизводству лесов в Иркутской области. Также заместитель Председателя Правительства рассказал о ходе реализации в регионе пилотного проекта по контролю происхождения древесины.

– Пилотный проект по контролю за заготовкой и оборотом древесины в Приангарье уже запущен. Принят закон и все подзаконные акты, регулирующие его деятельность. Министерство лесного комплекса определено исполнительным органом государственной власти, уполномоченным на осуществление функций по реализации проекта. Мы будем действовать в три этапа: постановка на учет всех пунктов приема и отгрузки древесины, проверка их отчетности и введение в оборот идентификационных карт, – рассказал на совещании Виктор Кондрашов.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области сообщает, что свои отчеты по итогам работы в 2016 году и планы на 2017 год также озвучили представители всех регионов СФО, ФБУ «Авиалесоохрана» и ФБУ «Рослесозащита».