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Житель Иркутской области осужден за попытку сбыть незаконно срубленные деревья

Фото: Irk.ru

Осинский районный суд признал 26-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.260 (незаконная рубка деревьев в крупном размере), ч.1 ст.1911 (перевозка в целях сбыта незаконного заготовленной древесины) УК РФ.

Суд установил, что 20 октября 2016 года мужчина незаконно вырубил 34 лиственницы в 37 квартале Бурят-Янгутского участкового лесничества, причинив ущерб лесному фонду России на сумму более 102 тыс. рублей.

На следующий день, с целью сбыта он перевез заготовленную древесину на автомобилях КАМАЗ в г. Иркутск. По пути следования автомобили были задержаны сотрудниками полиции МО МВД России «Боханский».

Приговором суда Хамаганову назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.