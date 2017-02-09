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С жителей г. Железногорск-Илимский Иркутской области взыскано 1,39 млн. рублей за неосновательное обогащение

Прокуратура Нижнеилимского района в ходе осуществления надзора за состоянием законности в сфере обеспечения платности использования земли установила, что Думой Нижнеилимского муниципального района утверждены коэффициенты, применяемые к размеру арендной платы. Повышающий коэффициент установлен в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков.

Вместе с тем, указанные коэффициенты нарушают принцип экономической обоснованности.

Прокуратура района в адрес мэра Нижнеилимского района внесла представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Администрацией района заключен муниципальный контракт на оказание услуг по расчету и экономическому обоснованию коэффициентов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, администрацией Железногорск-Илимского городского поселения при выявлении незаконно занятых земельных участков и принятии мер по устранению нарушений, сумма неосновательного обогащения не взыскивается.

Прокуратурой района также внесено представление, по результатам рассмотрения которого администрацией поселения эта работа налажена. К настоящему времени судами удовлетворено 5 исков администрации поселения на сумму 1,39 млн. рублей.