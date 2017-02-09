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«Ростелеком» создаст зоны Wi-Fi в офисах Сбербанка на территории СФО

«Ростелеком» создаст зоны Wi-Fi в офисах Сбербанка на территории СФО для клиентов и сотрудников организации. По условиям контракта к сети интернет и организации услуги Wi-Fi будут подключены 782 офис банка по всей Сибири, кроме Забайкальского края. В каждом филиале Wi-Fi покроет клиентские залы, кабинеты руководителей, круглосуточные зоны самообслуживания и служебные помещения.

Проект позволит улучшить доступность систем удаленного банковского обслуживания и обеспечит комфортные условия пребывания клиентов банка во время ожидания обслуживания. Бесплатным доступом в интернет смогут воспользоваться владельцы мобильных устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Авторизация в сети осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Организация публичного Wi-Fi доступа для клиентов и сотрудников Сбербанка – лишь часть нашего многолетнего сотрудничества. Мы уже оказываем услуги виртуальной частной сети, телефонии, обеспечиваем работу банкоматов, предоставляем в аренду оптические волокна, – прокомментировал Заместитель вице-президента – Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. – Наш опыт и экспертиза дает возможность оперативно обеспечить бизнес-клиентов комплексными телеком-решениями. Компания обладает современной инфраструктурой, которая позволяет разрабатывать проекты для любого сегмента бизнеса на базе инновационных решений, в том числе технологии оптического доступа».

Кроме организации каналов связи и установки оборудования оператор предоставляет систему интеллектуальной авторизации в рамках требований постановления правительства об идентификации пользователей интернета.

Сбербанк России и «Ростелеком» являются стратегическими партнерами. Документ о сотрудничестве в 2012 году подписали руководители компаний. Соглашение предусматривает взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.