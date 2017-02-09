Новости

Курсы валют в Ангарске: 9 февраля минимальный курс продажи доллара 59,50 руб., евро - 63,55 руб

9 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,67-59,15 рубля за доллар, курс продажи составил 59,45-61,67 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 15 коп. и составил 59,15 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 15 коп. и составил 59,50 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,76-63,2 рубля за евро, курс продажи составил 63,55-65,76 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 10 коп. и составил 63,2 руб. Такой курс покупки предложил Дальневосточный банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 15 коп. и составил 63,55 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк