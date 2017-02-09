Новости

В Иркутской области КПК "Сберегательная касса" похитил у пайщиков свыше 6,2 миллиона рублей

9 февраля 2017

Следователи МУ МВД России «Иркутское» расследуют уголовное дело по факту не выплаты вкладов и процентам по ним пайщикам кредитного потребительского кооператива.

Следствие установило, что КПК «Сберегательная касса» осуществлял свою деятельность в течение 2014-2015 годов в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов. С гражданами на определенный срок заключались сберегательные договоры о передаче личных сбережений пайщика, согласно условиям которых кооператив осуществлял пользование денежными средствами за денежную компенсацию от 10 % до 28 % в год.

Однако с декабря 2015 года финансовая организация прекратила выплаты, офис общества закрылся, штат сотрудников был уволен. В результате обманным способом неизвестными лицами из числа сотрудников фирмы похищено свыше 6,2 миллиона рублей пайщиков.

Следственными органами Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время установлено более 100 обманутых вкладчиков. В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудники КПК «Сберегательная касса» прекратив работу вышеуказанного кооператива и выплаты пайщикам, создали новый кооператив, под новым названием, который действует в г. Ангарске и ведет работу по приему денег от граждан. 


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


09
февраля
2017
 Около 600 млн рублей направила ВСЖД на реализацию жилищной программы
Восточно-Сибирская железная дорога обеспечила реализацию жилищной программы ОАО «РЖД» на сумму 599,8 млн рублей. Более трети этих средств – 208 млн рублей – было направлено на...
 
09
февраля
2017
 Стоимость теплоэнергии в Иркутской области увеличится из-за холодной зимы
Увеличение суммы платежа за тепловую энергию в феврале 2017 года связано с ранней и холодной зимой в Иркутской области. Единовременный платеж, который насчитан жителям многоквартирных домов (МКД) в Иркутской области, может составить в среднем 15 рублей за кв метр.
 
09
февраля
2017
 Российский авиарынок резко ускоряет темпы роста
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе на 23,6%, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на пресс-конференции в рамках выставки NAIS-2017.
 
09
февраля
2017
 Приватизация ушла в бесконечность. Госдума передумала завершать программу передачи жилья гражданам
Всего десять дней понадобилось Госдуме, чтобы сменить свое мнение о необходимости завершения массовой приватизации жилья на прямо противоположное
 
09
февраля
2017
 Запрет на вылов омуля на Байкал введут не раньше апреля
Распределение квоты на вылов омуля в Байкале в 2017 году не противоречит планам Росрыболовства по грядущему запрету добычи этой рыбы. Об этом 9 февраля «Байкал Инфо» сообщили в...
 
09
февраля
2017
 Первое парковочное место оформили в собственность в Иркутске
Первое парковочное место в январе 2017 года было оформлено в собственность в Кировском округе Иркутска. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области. Напомним, с...
 
09
февраля
2017
 Братск предлагают отгородить от промышленных предприятий деревьями
Открытие пространства между жилыми районами Братска и промышленными зонами предлагают засаживать быстрорастущими деревьями, чтобы оградиться от вредных выбросов. Как 9 февраля 2017 года сообщила...
 
09
февраля
2017
 ЦБ РФ хочет регулировать деятельность аудиторов
Уже довольно давно Центробанк поставил себе цель распространить свои полномочия на регулирование рынка аудиторских услуг. Сегодня его власть не идет дальше того, чтобы признать через суд заведомо...
 
09
февраля
2017
 Житель Иркутской области осужден за попытку сбыть незаконно срубленные деревья
Осинский районный суд признал 26-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.260 (незаконная рубка деревьев в крупном размере), ч.1 ст.1911 (перевозка в целях сбыта незаконного заготовленной древесины) УК РФ.
 
09
февраля
2017
 «Ростелеком» создаст зоны Wi-Fi в офисах Сбербанка на территории СФО
«Ростелеком» создаст зоны Wi-Fi в офисах Сбербанка на территории СФО для клиентов и сотрудников организации. По условиям контракта к сети интернет и организации услуги Wi-Fi будут подключены 782 офис банка по всей Сибири, кроме Забайкальского края. В каждом филиале Wi-Fi покроет клиентские залы, кабинеты руководителей, круглосуточные зоны самообслуживания и служебные помещения.
 
09
февраля
2017
 Сбербанк поможет клиентам изменить свои финансовые привычки
Сбербанк поможет клиентам изменить свои финансовые привычки и даст полезные рекомендации с помощью нового сервиса персональных советов в Сбербанк Онлайн. Например, сервис предложит вовремя оформить налоговый вычет, напомнит купить подарки к 8 марта и подскажет, куда сходить во время путешествия.
 
09
февраля
2017
 Дмитрий Степаняк, ВТБ24: Доля валютных вкладов сократилась
Клиенты ВТБ24 в 2016 году стали больше хранить сбережения в рублях, доля валютных вкладов сократилась на 7 процентных пунктов. Об этом сообщил на пресс-ланче управляющий ВТБ24 в Братске Дмитрий Степаняк.
 
09
февраля
2017
 В Приангарье запущен пилотный проект по контролю за заготовкой и оборотом древесины
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов и министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда представили доклад об эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений на совещании Федерального агентства лесного хозяйства в Сибирском федеральном округе.
 
09
февраля
2017
 Авторынок не спешит заводиться. Продажи машин в январе сократились на 5%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в январе, несмотря на низкую базу прошлого года, вновь сократились -- на 5%, до 77,9 тыс. машин. По словам участников рынка, в первом полугодии восстановления спроса ждать не стоит, надежды лишь на второе полугодие. По итогам года компании и дилеры рассчитывают на рост в пределах 5-10%. Впрочем, эксперты поводов для роста рынка не видят и полагают, что автопродажи скорее останутся на уровне прошлого года.
 
09
февраля
2017
 Выжили не все. Почему автодилеры уходят с рынка
Тенденция к сокращению количества дилерских центров наблюдается в России. Так, в 2015 году число автодилеров уменьшилось на 16%, до 3,8 тысяч, а к середине 2016-го достигло 3,5 тысяч. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного компанией EY «Автомобильный рынок России и СНГ».
 
09
февраля
2017
 «Строительного бума ждать не стоит»
В прошлом году ввод жилья в Иркутской области сократился на 4,5%. Какие планы у застройщиков на предстоящий год? Стоит ли покупателям готовиться к возможному дефициту на рынке новостроек?
 
09
февраля
2017
 Исчезающий формат? Туроператоры отказываются от горящих туров
Туроператоры, стремясь в кризис минимизировать риски, почти полностью отказались от продажи горящих туров -- путевок, предполагающих значительную скидку при бронировании за несколько дней до вылета. Если раньше на них приходилось до 20% продаж, то теперь речь идет о единичных случаях.
 
09
февраля
2017
 С жителей г. Железногорск-Илимский Иркутской области взыскано 1,39 млн. рублей за неосновательное обогащение
Прокуратура Нижнеилимского района в ходе осуществления надзора за состоянием законности в сфере обеспечения платности использования земли установила, что Думой Нижнеилимского муниципального района утверждены коэффициенты, применяемые к размеру арендной платы. Повышающий коэффициент установлен в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков.
 
09
февраля
2017
 В Иркутской области группа незаконных лесозаготовителей вырубила лес на 1,6 миллионов рублей
Сотрудники специализированной группы по декриминализации лесной отрасли Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» совместно с представителями территориального отдела Министерства лесного комплекса задержали группу «черных лесорубов» в районе Тыретского лесничества.
 
09
февраля
2017
 Курсы валют в Иркутске: 9 февраля минимальный курс продажи доллара составил 59,40 руб., евро - 63,5 руб
9 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56,67-59,25 рубля за доллар, курс продажи составил 59,40-62,1 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
09
февраля
2017
 "Медведи" не смогли побороть рубль
На фоне значительного падения цен на нефть, российская валюта показала высокую устойчивость. Если в начале торгов курс доллара на Московской бирже поднимался на 36 коп. до 59,56 руб./$, то по итогам торгов он остановился возле значений закрытия основной сессии вторника -- 59,20 руб./$.
 
09
февраля
2017
 Житель Приангарья выплатил долг по алиментам родному ребенку, чтобы усыновить другого
Жителю г. Шелехова Иркутской области пришлось выплатить алименты родному ребенку, чтобы оформить опеку над малышом из детдома.
 
09
февраля
2017
 Солид Банк в лидерах рынка по количеству выпущенных банковских гарантий
Российско-японский «Солид Банк» подвел итоги по выпуску банковских гарантий участникам государственных заказов за 2016 год. По итогам прошедшего года Банк занял Первое место на Дальнем...
 
09
февраля
2017
 Альфа-Банк запустил новый пакет услуг для нотариусов
С февраля 2017 года во всех городах присутствия Альфа-Банка стартовали продажи нового пакета услуг «Нотариус». Пакет предназначен для новых и действующих клиентов банка – нотариусов.
 
09
февраля
2017
 Россельхозбанк и АККОР обсудили с регионами механизм льготного кредитования аграриев
АО «Россельхозбанк» и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) провели совместную видеоконференцию с фермерами в регионах, в рамках...
 
09
февраля
2017
 Мошенники добрались до владельцев акций Сбербанка
Сегодня  нередки случаи, когда пожилые люди попадают на крючок мошенников. В силу объективных обстоятельств пенсионерам сложнее ориентироваться в быстро меняющемся мире, часто они не знают, куда обратиться за консультацией. А мошенники тем временем добрались и до владельцев акций, например, тех, кто приобретал ценные бумаги на заре чековой приватизации, в 90-ые годы.
 
09
февраля
2017
 «Долевка» на зимних каникулах. Количество ДДУ в Иркутске сократилось в январе в два раза
За первый месяц 2017 года Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области зарегистрировало в Приангарье 335 договоров участия в долевом...
 
09
февраля
2017
 Опасный сосед, соперник, союзник. Кем сегодня является Китай для России?
Как показывают данные ежедневного опроса «Спутник», россияне в большинстве своем по-прежнему считают Китай партнером и дружественным соседом. Однако информация о размещении стратегических китайских ракет на нашей границе настораживает, и никакого желания стать заложником возможного конфликта Китая и США наши граждане не испытывают.
 
09
февраля
2017
 Почему государство планирует избавиться от служебного жилья
С нынешнего года Министерство обороны перестало строить служебное жильё для военных. Решать квартирный вопрос большинству из них предложат через механизмы военной ипотеки. Тем временем стало известно, что срок бесплатной приватизации, истекающий 1 марта 2017 года, на сей раз, похоже, не продлят. Касается это, разумеется, и служебных квартир и домов. В результате фактически они перестанут быть служебными в прежнем понимании.
 
09
февраля
2017
 Алексей Цыденов: "Отец - бурят, мать - русская, я, соответственно, метис"
Назначенный накануне президентом временно исполняющим обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов прилетел вчера в Улан-Удэ, где пообещал в первую очередь заняться изучением бурятского языка.
 
09
февраля
2017
 «Неделя городской предпринимательской инициативы» пройдет в Братске с 9 по 15 февраля
Администрация Братска приглашает предпринимателей принять участие в очередной «Неделе городской предпринимательской инициативы», которая пройдет с 9 по 15 февраля. В период по 15...
 
09
февраля
2017
 47 собственников земли ДНТ «Ангарские зори» на Байкальском тракте остались без своих участков
Со 2 февраля 47 собственников земли ДНТ «Ангарские зори» на 28 км Байкальского тракта по решению суда остались без своих участков. Об этом 8 февраля на пресс-конференции рассказал...
 
09
февраля
2017
 Промсвязьбанк снизил ставки по кредитам для МСБ
Промсвязьбанк снизил базовые кредитные ставки для клиентов малого и среднего бизнеса. Минимальные стандартные ставки по продуктам «Кредит-Бизнес», «Кредит на Кредит», «СуперОвердрафт» снижены на 1,5% и на 1,3% - по продукту «Все в дело» до 14,2% и 14,7% годовых соответственно.
 
09
февраля
2017
 Курсы валют в Ангарске: 9 февраля минимальный курс продажи доллара 59,50 руб., евро - 63,55 руб
9 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,67-59,15 рубля за доллар, курс продажи составил 59,45-61,67 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
09
февраля
2017
 Банка УРАЛСИБ открыл новый ипотечный центр в Москве
В рамках программы развития ипотечного кредитования Банк УРАЛСИБ открыл новый специализированный офис, ориентированный на комплексное обслуживание ипотечных клиентов в режиме «одного...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании