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В Иркутской области КПК "Сберегательная касса" похитил у пайщиков свыше 6,2 миллиона рублей

Следователи МУ МВД России «Иркутское» расследуют уголовное дело по факту не выплаты вкладов и процентам по ним пайщикам кредитного потребительского кооператива.

Следствие установило, что КПК «Сберегательная касса» осуществлял свою деятельность в течение 2014-2015 годов в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов. С гражданами на определенный срок заключались сберегательные договоры о передаче личных сбережений пайщика, согласно условиям которых кооператив осуществлял пользование денежными средствами за денежную компенсацию от 10 % до 28 % в год.

Однако с декабря 2015 года финансовая организация прекратила выплаты, офис общества закрылся, штат сотрудников был уволен. В результате обманным способом неизвестными лицами из числа сотрудников фирмы похищено свыше 6,2 миллиона рублей пайщиков.

Следственными органами Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время установлено более 100 обманутых вкладчиков. В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудники КПК «Сберегательная касса» прекратив работу вышеуказанного кооператива и выплаты пайщикам, создали новый кооператив, под новым названием, который действует в г. Ангарске и ведет работу по приему денег от граждан.