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Стоимость теплоэнергии в Иркутской области увеличится из-за холодной зимы

Увеличение суммы платежа за тепловую энергию в феврале 2017 года связано с ранней и холодной зимой в Иркутской области. Единовременный платеж, который насчитан жителям многоквартирных домов (МКД) в Иркутской области, может составить в среднем 15 рублей за кв метр.

Жителям многоквартирных домов в городах Иркутской области в феврале 2017 года поступит счет на оплату коммунальных услуг с перерасчетом за фактически потребленную тепловую энергию за 2016 год. В регионе уже были периоды, когда производили перерасчеты, аналогично февралю 2017 года.

В январе этого года произведена корректировка потребленного тепла в 2016 году.

Из фактического объема потребленного тепла вычтены начисления жильцам МКД, исходя из объёмов потребления более теплого 2015 года. Эту разницу пропорционально площади квартир собственникам выставят в первом квартале 2017 года все организации, эксплуатирующие жилые дома.

Средняя сумма доначислений может составить 15 рублей за квадратный метр.

Такая ситуация сложилась ввиду нескольких причин, объясняют в ООО "Иркутскэнергосбыт". Это изменение нормативов, существенные перемены в законодательстве, а также повлияли погодные условия. Напомним, что весь год жители МКД платят по 1/12 от объёма потребления тепловой энергии за прошлый год. Период 2015-2016 года был достаточно тёплым, поэтому объём тепловой энергии, потребленной горожанами региона, был намного ниже средних показателей. Ранняя зима, которая наступила в октябре 2016 года, потребовала от ресурсоснабжающих организаций увеличение температуры теплоносителя, что в итоге отразилась в квитанциях потребителей. Как рассказали Росгидромете, среднегодовая температура воздуха в прошлом году составила 1,5º, при норме 0º. При этом, прошлый год оказался холоднее в два раза, чем 2015 год (3º). «Зима пришла рано и два месяца осени 2016 года были холодными. В октябре температура воздуха по норме 0,9º, а она составила -3º, что почти на 4º ниже нормы.

В ноябре столбик термометра опустился до -10,5º, при норме -8,6º. Январь 2016 года также оказался холодным -21,7º, при норме -18,8º», - сообщили в гидрометцентре.

В таких условиях ресурсоснабжающие организации увеличили температуру теплоносителя, который циркулирует в батареях каждой квартиры, объём потребления тепловой энергии по показаниям общедомовых приборов увеличился повсеместно.

