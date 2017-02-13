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Скручивают ли иркутяне пробег при продаже автомобилей?

«На одометре вашей машины 200 тысяч километров. До какой цифры вы считаете приемлемым скрутить пробег при ее продаже?» — таким вопросом озадачил своих пользователей автопортал Drom.ru.

Результаты опроса показывают, большинство водителей в Иркутской области (72,8%) вовсе не собираются скручивать пробег. Однако 11,1% ответили, что перед продажей снизили бы показания одометра с 200 до 120 тыс.км. 7,2% автолюбителей выбрали вариант ответа «до 150». 4,7% согласны приврать до 80 тыс.км. А 4,2% — до 100 тыс. По данным Drom.ru, средний пробег автомобиля в России составляет 13-16 тыс.км в год.

Распределение ответов водителей по регионам в целом одинаковое. Некоторые регионы честнее других. Больше всего автомобилистов, которые откажутся скручивать пробег в случае продажи авто, живёт в Республике Хакасия: здесь 79,1% выбрали вариант ответа «я не буду скручивать». Любителей приукрасить действительность больше в Кировской области — 9,4% готовы изменить реальный пробег автомобиля до 80 тыс.км.

Интересно, что в соседних Бурятии и Якутии процент честных автомобилистов чуть ниже, чем в Иркутской области — 71,4% и 70,5% соответственно.

Личное отношение к скрученному пробегу у автомобилистов разное. Те, кто планирует заработать денег на продаже авто, вполне не против уменьшить показания одометра: «Была Камри 08 года, брал трехлетней у перекупа с пробегом 130 тысяч. За три года сам наездил ещё 160. Пока пробег до 140 не смотал, даже не звонили, а так на второй день ушла».

Не все покупатели боятся поддельных цифр. Некоторые считают реальное техническое состояние авто самым важным показателем: «Я когда машину покупаю, не на одометр смотрю, а на её состояние. А движку и автомат проверяю в СТО, на стенде». «Скручивание пробега — это очень плохое занятие!» — делятся своим мнением автомобилисты в комментариях.

Опрос проводился автомобильным порталом Drom.ru в период с 31 января по 07 февраля 2017 года. Всего в нем приняли участие 32 111 пользователей из 50 регионов России.