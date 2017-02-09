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Около 600 млн рублей направила ВСЖД на реализацию жилищной программы

Восточно-Сибирская железная дорога обеспечила реализацию жилищной программы ОАО «РЖД» на сумму 599,8 млн рублей. Более трети этих средств – 208 млн рублей – было направлено на выдачу железнодорожникам ипотечных кредитов, еще 7,5 млн рублей выделено на субсидирование части процентной ставки по ипотечным банковским кредитам. Благодаря этому свои жилищные условия смогли улучшить 112 работников дороги, в том числе 71 молодой работник в возрасте до 30 лет.

Предоставление жилья является одним из важнейших факторов закрепления кадров для работы на малых станциях. Поэтому на дороге активно ведется строительство технологического жилья.

Также в границах ВСЖД формируется специализированный жилищный фонд ОАО «РЖД». В 2016 г. в него были направлены инвестиции в объеме 321,5 млн руб. Так, построены и введены в эксплуатацию три многоквартирных дома на станциях Новая Чара, Таксимо, Вихоревка. Начато строительство на станции Коршуниха-Ангарская, а на станции Лена выполнены проектно-изыскательские работы.

Наряду с капитальным строительством ведется установка жилых домов модульного типа. 24 модуля появились в 2016 году на станциях БАМа: 11 – на станции Киренга и 13 – на станции Кунерма. Еще 24 дома планируется установить в 2017 году на станциях Куанда и Кюхельбекерская.

В 2017 году на реализацию жилищной программы ВСЖД планирует направить 312 млн рублей. В программе – строительство 27-квартирных жилых домов на северных станциях дороги.